Putinovi Noční vlci míří do Česka, ministerstva vnitra a zahraničí před nimi varují. Nesmysl, oponuje Foldyna

PRAHA Kontroverzní ruský motorkářský klub je na cestě do Česka. Noční vlci, kteří mají blízko k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a aktivně podporují jeho politiku, by měli překročit české hranice ve čtvrtek odpoledne. Během své několikadenní návštěvy, proti níž se vyhrazuje ministerstvo vnitra i zahraničí, zavítají do řady tuzemských měst.

Účastníci „Cesty vítězství“, jak skupina motorkářů svou pouť z Ruska do Berlína nazývá, chtějí během své jízdy napříč Evropou navštívit hroby sovětských vojáků, kteří osvobodili svět od fašismu, a uctít tak jejich památku.



Noční vlci Jde o nejstarší nejstarší ruský motorkářský klub, vznikl v roce 1989. Momentálně jej řídí Alexandr Zaldostanov, přítel ruského prezidenta Vladimira Putina. Noční vlci, kteří jsou označováni za gang radikálních nacionalistů, Putina aktivně podporují a jsou s ním v kontaktu. Klub má asi pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem.

S jejich zastávkami v Česku ale nesouhlasí někteří politici, ale i resortu vnitra, ačkoliv veřejně jej komentovat nechce. Vyplývá to z podkladů vypracovaných vnitrem, které má server Lidovky.cz k dispozici.



„Noční vlci jsou nejmocnější ruský motocyklový gang, který se výrazně zapojuje do organizovaného zločinu, ale také má úzké kontakty do bezpečnostní komunity skrze holding ‚Volk‘ a těší se významné podpoře prezidenta Putina,“ charakterizuje motorkáře ministerstvo. Podle něj se na organizování jízdy a doprovodného programu finančně podílejí i ruští diplomaté v jednotlivých členských zemích Evropské unie.



„Kvůli aktivnímu zapojení gangu do anexe Krymu a viditelnému podílení se na destabilizaci východní Ukrajiny gang i jeho hlavní představitel Aleksandr Zaldostanov figurují od roku 2014 na sankčním seznamu USA,“ stojí v materiálu dále s tím, že skupina se v posledních letech stále více orientuje na ruský nacionalismus a pravoslaví.

Negativně se k příjezdu skupiny ruských motorkářů staví i resort zahraničí, jenž příjezd motorkářů nepovažuje za oficiální uctění památky rudoarmějců, kteří padli při osvobozování Československa.

„Nedomníváme se, že členové této skupiny jakkoliv reprezentují padlé a jejich rodiny. Tato skupina je spíše známá svými skandály a kriminálním pozadím než úctou k památce obětí druhé světové války,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Irena Valentová pro Lidovky.cz. Jízda Nočních vlků, oficiálně podporovaná Ruskem, podle jejích slov poslední dobou napjaté česko-ruské vztahy nezlepší.

Sympatizant Foldyna: Organizovaní zločinci? Nesmysl

Noční vlci ale mají v tuzemských politických kruzích i své zastánce. Jedním z nich je také poslanec a nový místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna, který považuje kritiku motorkářů z Putinova okolí za nesmyslnou.



„Vůbec nechápu, jak si někdo může dovolit říkat o nich, že je to zločinecký gang. Neslyšel jsem o jediném zločinu, který by spáchali. Neprodávají drogy, nejsou to pasáci, není to ozbrojený gang, který by někoho přepadal,“ nesouhlasí Foldyna, který před dvěma lety uskupení sám pozval do Děčína, v němž žije.

Řada lidí v minulosti vyjádřil s jízdou Nočních vlků v Českou nesouhlas.

„Oni nás osvobodili. Oslavují vítězství nad fašismem, to je podstatné. Moje rodiče v roce 1945 osvobodila v Břeclavi právě Rudá armáda, takže jsem rád, že můžu jít a nemusím. Tuhle tradici držím a jsem rád, že se mohu svobodně vyjádřit, přestože se to celé řadě lidí nelíbí,“ říká Foldyna pro Lidovky.cz.



Letos se se skupinkou zhruba deseti přátel přidá k ruským motorkářům v Praze na Olšanských hřbitovech. „Svezeme se s nimi na Německo a pojedeme domů.“

Na zajištění bezpečnosti budou po dobu průjezdu motorkářů Českem dohlížet policisté. „Česká policie si dobře uvědomuje možná rizika, proto bude intenzivně kontrolovat dodržování veřejného pořádku včetně dopravních a dalších předpisů,“ ujišťuje ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar.



Několik zastávek v Česku

Do Česka by měli Noční vlci přijet z Polska ve čtvrtek v odpoledních hodinách, kdy mají navštívit hřbitov ve Frýdku-Místku. Komplikace pro ně ovšem může znamenat rozhodnutí polského ministerstva zahraničí, které ruskému křídlu Nočních vlků v minulosti zakázalo vstup na území státu.

„Nedá se tedy vyloučit, že ve Frýdku-Místku se objeví pouze jedinci s insigniemi Nočních vlků, ale samotné ruské křídlo tohoto motorkářského gangu vstoupí na území České republiky až 6. května ze Slovenska.

Postupně mají motorkáři z celkem 13 zemí (Ruska, Běloruska, Polska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Itálie, Anglie, Srbska, Makedonie, Bulharska, Německa a Dánska) v plánu navštívit obec Starovičky, Hustopeče, Brno, obec Rakvice a Prahu, kde v pondělí zavítají na Olšanské hřbitovy.

Zatímco před dvěma lety se se svými stroji projeli i po Václavském náměstí, tentokrát projížďku centrem města vynechají. Na všech akcí hodlají položit věnce a pronést pár slov. V jednotlivých městech chtějí rovněž představit půlhodinový patriotický snímek Ruský reaktor, jenž byl natočen u hory Gasfort v Sevastopolu, tedy na Rusy okupovaném Krymu.



Noční vlci už v uplynulých dnech projeli Běloruskem, kde se dočkali překvapivě nevlídného přijetí. Zatímco v předchozích letech byli vítání, letos se od nich funkcionáři a státní média drželi dál. V Brestu je dokonce odmítli ubytovat.