Putinův velký šampionát začíná. Během ceremoniálu přiletí Williams s Garifullinovou na Ptáku Ohnivákovi

MOSKVA/PRAHA Britský zpěvák Robbie Williams je hlavní hvězdou dnešního grandiózního zahajovacího ceremoniálu mistrovství světa ve fotbale v Rusku. I když chtěl původně zazpívat svůj slavný song Party Like a Russian, na poslední chvíli si to rozmyslel. Musel. „Požádali mne o to,“ prohlásil bez podrobností.

Režisérem představení, které se odehrává na moskevském stadionu Lužniki, na stejném, kde se dnes uskuteční první zápas mezi domácím Ruskem a Saúdskou Arábií, je slavný ruský umělec Felix Michajlov. Do své hudební show zabudoval i ruskou operní pěvkyni Aidu Garifullinovou. Vrcholem ceremoniálu je její duet s Williamsem, ke kterému přiletí na Ptáku Ohnivákovi – jednom ze symbolů šampionátu a hrdinovi ruských pohádek. Fotbalovou ozdobou slavnosti pak bude brazilská legenda Ronaldo.



Jestliže hlavními hvězdami ceremoniálu jsou Brit a Brazilec, hlavním hostem a zároveň hostitelem v Lužnikách je bezesporu ruský prezident Vladimir Putin. V době, kdy je jeho země v mezinárodní izolaci, čelí sankcím a ostré kritice západního společenství především za svou agresivní zahraniční politiku vůči Ukrajině, okupaci Krymu, ale třeba i za údajný útok na svého bývalého agenta Sergeje Skripala, dokázal poprvé v historii uspořádat v Rusku MS ve fotbale.

Policisté hlídkují vedle sochy maskota mistrovství světa ve fotbale v Rusku, vlka Zabivaky, v Rostově na Donu.

A to přesto, že tento sport nepatří mezi Rusy k nejoblíbenějším. Sám Putin raději lyžuje a hraje hokej, navíc ruský fotbal v poslední době zaznamenával spíš neúspěchy. Přes tyto překážky Kreml přitáhl pozornost celého světa do jedenácti fotbalových měst, která Putin nechal za v přepočtu 238 miliard korun patřičně připravit. Z fotbalového svátku tak vytvořil patrně nejdražší šampionát v historii. „O sport nejde, hlavní je propaganda,“ přisadila si nedávno ruská agentura Rosbalt.

Tak trochu druhá liga

Zejména britská média upozorňují, že se Putin díky fotbalu opět ocitne v záři reflektorů. Jenže radost mu může překazit nepříliš reprezentativní seznam hlav států, které do Ruska na sportovní svátek míří. Podle šéfa organizačního výboru MS Alexeje Sorokina, muže, kterému leží na bedrech největší zodpovědnost za úspěch celého logistického týmu, jenž čítá neuvěřitelných 200 tisíc lidí, přivítal Putin některé z vysoce postavených hostí už včera. Ovšem jazykem sportovním lze tvrdit, že představovali druhou až třetí světovou ligu.

Do Ruska dorazil například ázerbájdžánský prezident Ilcham Alijev, prezident Rwandy Paul Kagame či hlava Bolívie Evo Morales. Toho ruský prezident ve středu přijal v Kremlu, stejně jako premiéra Arménie Nikolu Pašinjana, jehož ujistil, že Rusko zůstává strategickým partnerem jeho země i poté, co se v ní uskutečnila sametová revoluce.

Do Moskvy se chystá i prezident většinou států neuznané gruzínské Abcházie Raul Chadžimba a Ruskem okupované Jižní Osetie Anatolij Babilov. Nechybí běloruský lídr Alexandr Lukašenko, moldavský prezident Igor Dodon a další vrcholní představitelé postsovětského prostranství. Ovšem to jsou politici, kteří do Moskvy přijedou, jakmile Putin kývne prstem. Kreml doufá, že další světoví lídři neodolají pozvání a dorazí později v případě, že jejich týmy postoupí.

„Vladimir Putin řekl, že u nás v Moskvě rád přivítá všechny hosty a to samozřejmě platí také pro hosty z USA, i ty nejvyšší,“ naznačil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, že by jeho šéf viděl rád po svém boku na tribuně prezidenta USA Donalda Trumpa.