Rathova kandidatura do Senátu? Zpupnost, drzost a exces, láteří jeho soupeři o mandát

Proč kandidují a co chtějí prosadit? Ladislav Chlupáč (ODS)

„Záleží mi na tom, aby naše město, kraj i celá země byla místem, kde se bude každý moci svobodně projevovat, svobodně podnikat a žít plnohodnotný život spojený s pravidly demokracie.“

Chlupáč chce prosazovat zákony pro lidi, ne proti lidem. Rád by se podílel na realizaci úsporných energetických opatření nebo udržitelných vědecko-technických projektů. Ondřej Štěrba (ANO)

„Je to další chuť podílet se na poručníkování veřejných věcí, protože jsem čtyři roky zastupitelem Litoměřic. Byla to moje primární pohnutka, zkusit kromě kverulanství a bezúčelných komentářů po kavárnách s přáteli něco udělat.“

Štěrba by rád soustředil svou pozornost na zefektivnění, zjednodušení a snížení počtu sociálních dávek. Libor Uhlík (hnutí Senátor 21)

„Do politiky by měli jít lidé, kteří něco dokázali, jsou slušní, nebojácní a mají za sebou jasnou historii. Angažoval jsem se už v minulém režimu. Myslím si, že už nastal čas, abych se začal trochu angažovat i nyní.“

Po případném zvolení hodlá přispět k tomu, aby Senát dál fungoval jako pojistka demokracie. Jako senátor by dbal na to, aby se Litoměřicko nevylidňovalo. Josef Šenfeld (KSČM)

„Můžu být platným členem Senátu vzhledem k mým praktickým zkušenostem ze Sněmovny (byl léta poslancem, pozn. aut.). Když nastoupím do Senátu, nepotřebuji se téměř nic učit, protože procesy znám a mohu je využít.“

Jako senátor slibuje, že udělá něco s nepříznivou situací v oblasti bydlení. Plánuje pomoci tomu, aby měli mladí lidé s rodinami snazší přístup k bydlení.