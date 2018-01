RECENZE: Byla Marie Terezie rakouská Angelika? Jaký je film o ‚zamilovaném‘ císařství

PRAHA Z nejrozsáhlejšího koprodukčního projektu České televize se vyklubala sentimentální romantická historka, podle níž byla Marie Terezie něco jako rakouská Angelika. Recenze se vztahuje na oba díly projektu.

Dvoudílný televizní film Marie Terezie se zatím vysílal ve třech ze čtyř koprodukujících zemí – v Česku, v Rakousku a na Slovensku jej vidělo více než čtyři miliony diváků. V Maďarsku se bude teprve dávat a lze věřit, že celková sledovanost ještě významně stoupne, protože právě Maďaři se v tomto filmu uvidí jako opravdu správní chlapíci. Hlavní mužský element druhého dílu, uherský šlechtic Mikuláš I. Esterházy z Galanty, je pojat sice v poměrně příkrém rozporu se svou podobou známou z portrétu, zato v souladu se všemi myslitelnými klišé. Tvoří tak vhodného partnera pro mladou panovnici Marii Terezii, jejíž postava rovněž odpovídá standardu srdceryvného čtení pro paní a dívky.

Tím nejdůležitějším je pro svéhlavou Rézi samozřejmě láska, to se zřetelně ukázalo již v prvním díle, když se navzdory všem rozhodla stát rakouskou panovnicí v podstatě jen proto, aby si mohla vzít svého milovaného Františka Štěpána Lotrinského. Jenomže ouha, František Štěpán je tak trochu záletník, v druhém díle nám flirtuje se švitořícími dvorními dámami a zkoumá jejich spodničky. Vášeň v Rézině ložnici sice neutichá (jak se diváci přesvědčili ve scéně, kde na Vojtěcha Kotka bohužel nezbyl žádný z 2500 kostýmů, jež byly podle údajů ČT v minisérii použity), přesto se nad mladým manželstvím stahují mraky.

Na scénu vstupuje vlivný uherský šlechtic Mikoláš, švihák každým coulem, muž prudké a vášnivé povahy, který se do Rézi, jak jinak, bouřlivě zamiluje. Marie Terezie řeší těžké dilema. Uhři jsou jediní, kdo může pomoci zachránit těžce zkoušené Rakousko před nepřátelskou invazí. Mikoláš však za to žádá víc než jen Rézino přátelství. Chtěl by její srdce či snad jiný orgán, u nich prý to tak přesně nerozlišují. Hned plánuje Rézin rozvod a stěhování do Prešpurku! Marie Terezie je odhodlána položit na oltář vlasti vlastní tělo, jak by to učinil každý správný státník. Srdcem se však Mikolášovi nikdy neoddá. To hrdého Uhra zdrtí. Opravdu totiž Marii Terezii miloval. V rafinované plesové scéně se dvěma nachlup stejnými kostýmy nešťastný šlechtic omylem vyjeví Marii Terezii, jak moc jej ranila. Když se přitom nebohá Rézi dívá na to, jak její milovaný František právě celuje její sokyni, musela by být věru ze dřeva, aby neuronila slzu…

Tehdy jde i Marie Terezie do sebe, ocení pravé Mikolášovy kvality a jede do jeho vlasti, kde se svěří všem shromážděným Maďarům, jak se to mezi ní a Esterházym neblaze pomotalo. Omluví se šlechetným Uhrům za své jednání a ti jí za to gentlemansky přispěchají na pomoc v boji proti nepřátelům. Marie Terezie se může se svým Františkem Štěpánem věnovat práci na dalších dvanácti potomcích, potom a po manželově následném úmrtí však odjíždí na několik měsíců na Esterházyho panství: co může být lepší důkaz, že to, co jsme se právě dozvěděli, je pravda pravdoucí.



Ke krásnému příběhu dostali diváci množství pozoruhodných obrazů obsahujících dohromady 2200 komparzistů a 500 paruk, jednoznačně jim ale dominovala parafráze známého portrétu, kde Marie Terezie se svatoštěpánskou korunou na hlavě mává mečem na vzpínajícím se koni. Například na hrnečcích by byl takový výjev ozdobou mnoha domácností, doufejme, že si televize takový vedlejší příjem nenechá ujít.