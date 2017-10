RECENZE: Jack Johnson. Surfař a ekologický aktivista sjíždí vlny z plastu

Jack Johnson patří k poctivcům, kteří vydávají alba, jen když mají co říci. Vydavatel ho popoháněl k novému titulu už přede dvěma lety, aby navázal na komerční úspěch desky From Here To Now To You (2013). Jenže písničkáře tehdy muzikantská kariéra příliš nezajímala, měl jiné starosti a zájmy. Od ukončení koncertního turné v roce 2014 se zabýval ekologickým aktivismem, charitou a profesionálním surfingem.

V posledním roce, po vyslechnutí názorů Donalda Trumpa na zahraniční politiku, globální oteplování a ekologii vůbec, se z písničkáře protestsongy jen sypou. Velmi důvěryhodné protestsongy, nutno hned dodat. Ať už s ním souhlasíme, nebo ne, Johnson ví, o čem zpívá.

Písně z palub a tábořišť

Písně pro album From Here To Now To You vznikaly vesměs na plavbách, cestách a během kempování v přírodě. Johnson s sebou všude v batohu vláčel ukulele, a když ho přepadla inspirace, okamžitě komponoval.

Jako první vychrlil song Fragments. Napadl ho, když se vydal na jachtě do severního Atlantiku točit filmový dokument The Smog Of The Sea, pojednávající o znečištění moří málem nezničitelnou, dusivou vrstvou plastů. S poetickou sugestivitou přemýšlí v písni právě o tom, jak mohou změny způsobené člověkem osudově potrefit svého původce: „Pomalu jsme upadli do zakletí / kousíček po kousku...“

Další pocity, které musely ven, vyjádřila skladba My Mind Is For Sale, Moje mysl je na prodej. Text písničkář věnoval přímo „Trumpovi, který chce stavět zdi a vytvářet neprostupné hranice napříč naším krásným světem“. Naléhavá slova písně podtrhává parodicky kontrastní, „bezstarostná“, prosluněná havajská melodika. Aby ještě zvýšil účinek, natočil autor s doslova nulovým rozpočtem, na mobil s aplikací umožňující jednoduchou animaci, vtipné video. Osobně na něm demonstruje, jak to se všemi zdmi, nejen tou mezi USA a Mexikem, která ho inspirovala prvotně, dříve či později dopadne. Na YouTube už má klip přes milion zhlédnutí. Americkému prezidentovi „dedikoval“ Johnson ještě neméně silný kus Gather. Text „někdo prostě potřebuje hromadit / a jiní kvůli tomu budou muset zabíjet“ ovšem platí obecně.

Nahrávka jako celek ovšem není monotematická, tedy pouze kritická a černočerná. Johnsonova přírodní lyrika zůstává okouzlující. V podstatě pohodářská autorova letora vynikne třeba v relativně optimistické Subplots s prostou pointou o tom, že zašmodrchaniny neboli „vedlejší zápletky“ ve vlastním mozku přece dokážeme překonat a svět stále zůstává úžasný a hodný obdivu.

Vsouladu s živočišností tvůrčího procesu jde i zvuk alba. Oproti předchozím nahrávkám z desátých let, podpořeným často až funkovou rytmikou, se písničkář vrátil k průzračnějším, v podstatě folkovým či folkrockovým aranžmá bez přílišného zdobení. Navázal vlastně na zvukovou estetiku, jakou se proslavil na debutu Bushfire Fairytales z roku 2001. Byť samozřejmě nepopírá poučenost dalšími muzikantskými cestami.

Zachovat syrovost

„Většinou pracuji tak, že natočím pracovní verzi písně a tu pak dotvořím s muzikanty během postprodukce. Ale tentokrát demo verze, natočené na čtyřstopý magnetofon v domácím studiu, zůstaly v mnoha případech verzemi konečnými. Nechtěl jsem, aby se úpravami překryla původní syrovost,“ uvádí Johnson.



Přístup se osvědčil, poselství textů i melodií tak vytane nápadněji. Momenty, kdy původní domácí nahrávku Johnsonových kytar, piana, perkusí a zpěvu přece jen přizdobili přizvaní hudebníci a zvukově ošetřil producent Robbie Lackritz (známý studiovou prací pro Petera Gabriela či kanadskou indie rockovou zpěvačku Feist), přitom zajistí dostatek pestrosti. Kdo vyčítal písničkáři na předchozích titulech až přílišnou uhlazenost a příklon k popu, ztratil důvod k výtkám. Návrat „surfujícího písničkáře a ekologického aktivisty“ na scénu ik vlastním východiskům dává smysl.