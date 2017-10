RECENZE: Kafe & Cigárko na Streamu? Třikrát louhovaný turek a vajglík v popelníku

Marie Doležalová je dnes všude, kam se podíváš. Chápu, že potřeba vytěžit z aktuální popularity co nejvíc, je nezbytností herecké profese, ale čeho je moc toho je příliš.

Nový sitcom internetové televize Stream je toho jasnou ukázkou. Vezměte téma, které bylo osvěžující a zábavné v rámci blogu (za který Marie Doležalová dostala Magnesii Literu za nejlepší blog roku), příjemné při poslechu audioknihy a už lehce ohrané při knižním vydání a udělejte z toho šest krátkých komedií, které jsou až příliš věrné své předloze. No a máte zaděláno na solidní nudu, kterou nezachrání ani sem tam vlepený vtípek od Petry Soukupové (scénáristka).

Bohužel už první díl ukázal, že téma hereckého zákulisí z pohledu Marie Doležalové je silně ohraná písnička (nebo kavárenským slangem prostě třikrát louhovaný turek). Diváky už nemá co překvapit, protože veškeré historky Marie jsou už obecně stejně známé jako kdysi ty od Mirka Donutila. Tady je to vše navíc vtěsnané do osmi minut, takže lehký styl a nadhled, tolik známý z blogu této herečky, je pryč. A základní poselství, které z toho osekání vyšlo, je vlastně dost velká nuda. Situace jsou tu vykresleny prkennými scénkami, které herce zrovna v pěkném světle neukazují (a ne nejde o to, že by si herci dokázali dělat srandu sami ze sebe, tady byli spíše než vtipní, jenom trapní).



Je to škoda. Snad kdyby se použily zážitky Marie Doležalové, které nejsou tak známé a kdyby se scenáristka víc odvázala, mohla by vzniknout oddychová komediální série. Takhle je to opravdu jen zbytečná nuda a šeď bez jakékoliv invence bez ohledu na to, že první díly určitě Streamu „natočí“ pěkná čísla zhlédnutí.

