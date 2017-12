RECENZE: Poslední z Jediů. Hrdinek přibývá, ale na Kylo Rena pořád nemají

Nový kolotoč ságy Star Wars se nezadržitelně rozjel a­ tentokrát bere své příznivce na speciální prodlouženou jízdu – snímek Poslední z Jediů trvá rekordních sto padesát minut.

Jedna z hlubokých debat ve filmu Poslední z Jediů se vede o­ tom, zda je třeba rázně zahodit minulost, aby vzniklo něco nového a­ velkého. Myslí si to otcovrah Ben Solo neboli Kylo Ren, kdežto tvůrci nových Star Wars evidentně nikoliv: pojítka s minulostí udržují, jak jen to je možné. Než se v ­předcházející epizodě veterán Han Solo (Harrison Ford) dočkal tragického konce, dostalo se mu důstojného prostoru a z velké části šlo o jeho film.

Tentokrát se do popředí dostává legendární Luke Skywalker (Mark Hamill), který spolu s generálkou Leiou (Carrie Fisherová) opět plnohodnotně vstupuje do děje a pomáhá v něm upevnit novou generací hrdinů.

Už na konci minulého dílu Luka Skywalkera vyhledala na vzdálené planetě hlavní hrdinka nové série, dívka jménem Rey (Daisy Ridleyová), která nezná svůj původ, ale dovede bojovat jako rytířka Jedi. To dokázala i v souboji s­ Kylo Renem (Adam Driver), zbloudilým synem Hana Sola a ­Leiy, který slouží Prvnímu řádu, tedy nástupci nechvalně proslulého Impéria. Toho, které vracelo úder ve filmu z­roku 1980, jehož ekvivalentem by nynější snímek měl být: jeho úkolem je dovést sérii po úvodním seznámení do temnějších vod.

Režisér Rian Johnson, jehož zatím poslední režijní prací byly tři epizody seriálu Breaking Bad z let 2010 až 2013, jde za svým cílem sebevědomě a ­dvouapůlhodinovou plochu využívá k bohatému rozehrání všech prvků, které jsou pro Star Wars charakteristické. Zpočátku Poslední z Jediů nabízí (kromě atraktivních bitevních scén) především vtípky různé úrovně, od nenápadného pomrkávání po přímočarý humor. Jejich nositeli zdaleka nejsou jen obvyklí robotí klauni – nejvýraznější akcí samotného Luka Skywalkera nadlouho zůstává bizarní dojení jakýchsi vesmírných koz. Na snesitelné minimum je naštěstí omezena vlezlá roztomilost všech zúčastněných „hraček“ – jen velmi decentně je představen dokonce i­nový merchandisingový produkt, papuchalkovití Porgové.

Na temné odstíny posléze samozřejmě dojde – lépe řečeno na záplavu rudé barvy, která nejprve v­ interiéru utváří atmosféru klíčového souboje tohoto snímku a posléze evokuje efektní obraz bitevního pole zalitého krví – a to přesto, že ve Star Wars krev (téměř) nikdy neteče. O působivé výjevy v Posledním z Jediů nouze opravdu není, o nosné dějové linie však trochu ano.



Převýchova mužů

Bylo by rozhodně velkým překvapením, kdyby se sága Star Wars někdy přestala zabývat osudovými rodinnými vztahy či debatami o ­vesmírné síle a jejích dvou stranách. Nicméně vystačit už poosmné jen s­ tím by bylo opravdu velké umění, a tak není divu, že tvůrci hledají nová témata s aktuální rezonancí, jako je třeba genderová otázka.

Už minule bylo zřejmé, že světlá strana dává zelenou ženskému managementu, a nový film počet silných hrdinek ještě navyšuje. Příliš sebevědomý a ­zbrklý velitel Poe Dameron (Oscar Isaac) teď má hned dvě nadřízené, vedle Lei ještě moudrou viceadmirálku Amilyn Holdo (Laura Dernová), které jej s mateřskou trpělivostí převychovávají. A Poeův kamarád Finn potkává novou rovnocennou parťačku v údržbářce jménem Rose Tico (Kelly Marie Tranová), z jejíchž úst posléze zazní i poučení o­ tom, jakéže hrdinství má šanci na skutečné vítězství (a rozhodně to není to „mužsky“ destruktivní a bezhlavé). Postava Rose posiluje také druhé zamýšlené sdělení nové série Star Wars – že totiž čest a hrdinství nejsou vyhrazeny jen těm, kdo jsou k nim předurčeni svým původem.

Přes všechnu svou novou agendu jako by však tato filmová série stále nedokázala najít opravdu silný původní náboj. Tím nejvýraznějším pořád zůstává variace „vaderovského“ motivu, a to z­ velké části díky hereckému projevu vynikajícího Adama Drivera. Druhou nejzajímavější postavou Posledního z Jediů je pak epizodní kreace Benicia Del Tora coby nájemného hackera.

Snímek Riana Johnsona je místy strhující podívaná. Ale nic takového jako pověstnou větu „Jsem tvůj otec“ si z něj generace diváků zkrátka nejspíš pamatovat nebudou.