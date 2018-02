RECENZE: Prezident Blaník. Všichni jsme věděli, že je Tonda Blaník citlivka

PRAHA Satirická komedie Prezident Blaník je obdivuhodná odvahou a nasazením svých tvůrců. S podstatou dění okolo prezidentských voleb se však bohužel vesměs míjí.

Antonín Blaník, fiktivní vlivný lobbista, který svým bezskrupulózním pletichařením ovlivnil celý polistopadový vývoj, se vepsal do srdcí fanoušků díky seriálu krátkých epizodek, který od roku 2014 uváděla internetová televize Stream.cz. Jedním z důvodů úspěchu je Marek Daniel v hlavní roli vulgárního, cynického šíbra se zálibou v luxusní obuvi, kterému není nic svaté a pro svůj osobní prospěch udělá cokoliv. Druhou a ještě podstatnější kvalitou seriálu ovšem je, že Kancelář Blaník se ve svých nejlepších momentech prolíná s politickou realitou této země a nabízí podvratné, alternativní vysvětlení skutečných událostí. Čím blíže je přitom karikatura skutečnosti, tím je samozřejmě efekt větší.

S celovečerním filmem tvůrci Kanceláře Blaník prozřetelně počkali na událost, která slibovala rozhýbat český veřejný prostor jako dlouho žádná jiná. Děj snímku je vkomponován do právě skončených prezidentských voleb a natáčelo se ještě dva dny po jejich prvním kole – bylo tak možné do děje zapojit třeba útok ukrajinské aktivistky na Miloše Zemana. Konečný výsledek nicméně filmaři neznali a natočili proto dva různé konce. Je ale logické, že předchozí děj na nich musel být z velké části nezávislý.



Tonda Blaník se na počátku filmu rozhodne, že se stane českým prezidentem. Právník Tomáš Sokol mu totiž vysvětlí, že při kreativním výkladu ústavy může prezident celou zemi prodat (respektive dát do zástavy a nevyplatit) a Blaník okamžitě ví, že Česko takto prodá Číňanům. Bohužel však jeho asistent Žížala nedoručí včas podpisové archy a Blaník tím pádem zvolen být nemůže. Musí proto zajistit, aby jej poslouchal ten, kdo nakonec ve volbách zvítězí. Vytipuje si proto kandidáty s reálnými šancemi a ty se rozhodně různými způsoby vydírat: Horáčkovi kazí náladu připomínkami zbídačených obětí jeho sázkové kanceláře, Topolánka se snaží získat pomocí vazeb k odsouzenému lobbistovi Dalíkovi a na Drahoše pošle speciální agentku, která pořídí kompromitující nahrávku intimního ražení. Zemana Blaník ze své hry vynechává, protože ten beztak už dávno hraje svoji vlastní. Samozřejmě tím pádem podle Blaníka nesmí volby vyhrát.

Pak se ovšem lobbistovi zjeví duch Václava Havla a probudí v něm svědomí (už ze seriálu je známo, že Blaník vyrostl z étosu sametové revoluce a ve slabých chvilkách mu znovu propadá). Zeman se v tu chvíli coby jediný nevydíraný stává jediným kandidátem, který zemi neprodá Číňanům, a proto naopak musí vyhrát…

Sázka na špatného koně Topola

Samozřejmě si zaslouží ocenění, že se štáb dostal ke skutečným kandidátům a někdy se mu povedly opravdu pěkné kousky – třeba záběry „vydíraných“ kandidátů, kteří Blaníkovi zdánlivě potvrzují spolupráci, nebo etudka Blaníkovy asistentky Lenky (Halka Jeřábek Třešňáková) s manžely Drahošovými. Skutečnost v Prezidentu Blaníkovi hraje někdy ústrojně, jindy to trochu skřípe, především se ale poněkud krkolomný děj filmu většinou míjí s tím, co bylo pro nedávné události opravdu podstatné a co by si tedy přednostně zasloužilo satirické převyprávění. Úplně se nepovedl už výběr kandidátů, na něž je upřena pozornost – především pokud jde o Mirka Topolánka, který, jak se ve volbách ukázalo, ve skutečnosti nikoho moc nezajímá. Naopak téměř úplná nepřítomnost Zemana a jeho přátel je citelná chyba.

Nadějně se jeví třeba ironické pojetí „pravdoláskařů“ coby akceschopné mafie – nechali se tu takto ochotně zobrazit Jan Potměšil, Helena Třeštíková, Ivo Mathé, Jan Hřebejk, Roman Vaněk, Tomáš Sedláček a Olga Sommerová. Jde však o gag, ze kterého nakonec nic srozumitelného neplyne.

Vědomé herecké zapojení skutečných osobností veřejného života je nicméně pozoruhodnou součástí Prezidenta Blaníka a dává možnost pobavit se i nad rámec toho, co nabízí děj snímku. Přitažlivost Blaníkova fenoménu je zjevně veliká a objevit se ve filmu si pokládali za čest mnozí. Při tom si ne vždy ohlídali, jakou roli hrají, když ve snímku představují sami sebe: a tak Tomáš Klus skládá bezostyšnému syčákovi Blaníkovi volební popěvek a Andrej Babiš mu ochotně slibuje podporu.

Jiní měli při výběru svých rolí větší štěstí (nebo lepší vkus), vtipné je třeba zapojení předsedy Pirátů Ivana Bartoše, i když ani ono neposouvá Prezidenta Blaníka nijak blíž ke skutečně trefné satiře, která by šla po podstatě věcí. Bartoš rozhodně patří mezi zúčastněnými osobnostmi k těm nejlépe hrajícím, lepší herecké vlohy prokazuje už jen Miroslav Kalousek.

Prezident Blaník je zejména o starém známém Tondovi Blaníkovi a jeho s příliš naivní nadsázkou podaných plánech. Střípky reality k tomu převážně jen dotvářejí autentický kolorit. Ke škodě věci ani sám hlavní hrdina není pojat konzistentně, kolísá mezi protřelým světákem a nezkušeným prosťáčkem, který neví, co je to televizní studio. Hlavně však tento film neukazuje aktéry ani atmosféru prezidentských voleb v tak pronikavém světle, aby se zjevilo něco dosud neuvědomovaného. Prezident Blaník mohl být důležitý, takto je jen zábavný.