RECENZE: seriál Trust. Gettyho únos je tentokrát zpracován hravě

PRAHA Pětačtyřicet let není zase tak kulaté výročí, přesto nyní hned dva špičkoví režiséři nabízejí svůj pohled na tutéž událost z roku 1973. O únosu vnuka ropného magnáta J. P. Gettyho vyprávěl před nedávnem Ridley Scott ve filmu Všechny prachy světa a s krátkým odstupem jej následuje Danny Boyle, který pro HBO natočil sérii Trust.

Oba měli k dispozici stejná fakta, nepochybně i podobně štědrý rozpočet a skvělé herce: Scottovi hrál postavu Gettyho Kevin Spacey, jehož po skandálu nahradil Christopher Plummer, u Boyla je to Donald Sutherland. Co se liší, je pochopitelně plocha, na níž mohli oba režiséři své vyprávění rozehrát. Především je ale velmi odlišný jejich přístup a míra invence, kterou do svého pojetí zapojili.

Scottův film Všechny prachy světa nabídl velmi konvenční, až kýčovitě uchopený portrét starého skrblíka, který umírá obklopen exkluzivními uměleckými předměty, aniž předtím hnul prstem pro záchranu svého uneseného vnuka. Přístup Dannyho Boyla je znatelně odstíněnější a nabízí divákům hru, ve které není nic tak docela jisté – alespoň to tak vypadá ze tří epizod, které dostali zatím recenzenti ke zhlédnutí.

Že chce své publikum zahrnovat požitky, ohlásil Boyle už v úvodu první epizody efektní kamerovou jízdou, která diváka protáhla vzduchem i vodou v bazénu na opulentní hollywoodské párty a skončila záběrem sebevraždy grilovací vidlicí, kterou spáchal magnátův dospělý syn George. Drsný úvod účinně nastínil situaci starého muže, který je nejbohatší na světě, ale z jeho potomků jsou trosky zničené drogami. Když se pak v jeho domě (či spíše feudálním sídle, které aktivní senior sdílí hned s několika partnerkami) zničehonic objeví šestnáctiletý vnuk Paul, který navíc jeví známky inteligence, Getty se k němu s nadějí upne. Než ovšem zjistí, že Paul už si stihl s drogami také začít a navíc jsou jeho fotografie k vidění v pánském časopise. Odešle Paula zpět do Itálie, odkud přijel – a záhy nato je Paul unesen. Načež magnát (protože není padlý na hlavu) veřejně pronese slavnou větu, že únoscům nezaplatí jediný cent. A i když se v tu chvíli zdá být vše jasné, věci se ještě dost zkomplikují – ať už jde o budoucí vývoj, nebo o interpretaci toho, co se stalo dříve.

Po první epizodě, věnované portrétu J. P. Gettyho, kterého Donald Sutherland hraje s velkou grácií a jemným ironickým odstupem, změní Danny Boyle místo děje, hlavní postavu i styl: na scéně se zhmotní zcizující vypravěč a zároveň jedna z klíčových postav příběhu agent Fletcher Chase, kterého Getty poslal do Itálie pátrat po pravdě o Paulově únosu. Tatáž postava, jejíž představitel Mark Wahlberg neměl ve Scottově filmu v podstatě co hrát, v seriálu díky Boylovu klíči a výrazu Brendana Frasera doslova září: Řím se s příchodem ležérního Texasana se zásobou dolarů mění ve westernové městečko, kde se dá napětí krájet. A my společně s Chasem vše sledujeme s potutelným a vědoucím úsměvem – jenomže ani on není neomylný. Ve třetí epizodě je vše zase jinak a čeká nás drsné mafiánské drama...

Navzdory bohatství motivů a pestrému zpracování se ale ani po třech epizodách nedá s jistotou říci, zda bude příběh (díky filmu již všeobecně známý) dost nosný na to, aby z Trustu udělal opravdu úspěšný seriál. Navíc i ve zhlédnutých epizodách se nelze ubránit podezření, že Boylově hravosti hrozí samoúčelnost, nenajde-li dost pevnou oporu v ději. Počkejme si tedy.