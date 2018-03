RECENZE: Tomb Raider. Lara Croft pro rok 2018 je sympatická chytrá horákyně

PRAHA Umí se prát, ale není nepřemožitelná. Dokáže zabít, ale není to rozhodně její hobby. Mohla by disponovat obrovským majetkem, ale žije z ruky do úst a vydělává si jako londýnský messenger. Vydává se odkrýt nadpřirozená tajemství, ale moc na ně nevěří. Tak trochu chytrá horákyně. Taková je nová Lara Croft v podání Alicie Vikander

Herní a posléze i filmový fenomén Tomb Raider se v novém zpracování poměrně výrazně proměnil. Důraz na efektní akci, který byl klíčový pro slavná extempore Angeliny Jolie, ustoupil jemněji odstíněnému dobrodružství. Ubylo demonstrací síly i pokleslé romantiky v podobě nadpřirozených klíčů k ovládnutí světa či vstupů do jiných dimenzí. Přesto se tvůrcům podařilo zachovat základní schéma prvního dobrodružství Lary Croft. I tentokrát se odvážná dívka pouští po stopách poslední výpravy svého otce, ke které jí zanechal tajný klíč pro případ své smrti. A také nyní se Lara samozřejmě utkává s mnohem početnější a lépe vybavenou organizací, která usiluje o nalezení mocné zbraně ukryté v dávné hrobce.

Tentokrát jde o místo posledního odpočinku dávné japonské císařovny, která podle legendy vládla temnými silami a zabíjela pouhým dotekem. Proto byla pohřbena zaživa na odlehlém ostrůvku u japonských břehů v přísné izolaci od okolního světa. Když Lařin otec odhalil toto prastaré tajemství, vydal se za ním, aby zabránil zneužití temné síly někým se špatnými úmysly. A právě to platí o organizaci Trinity, jejíž neurvalou brigádu Lara na ostrůvku nalezne, když se k němu dopraví za pomoci sympatického hongkongského lodníka - syna kapitána, který před sedmi lety dovezl na ostrov Lařina otce a spolu s ním také beze stopy zmizel. Lara sice na nadpřirozené síly nevěří, ale svého otce nebo alespoň památku na něj chce nalézt za každou cenu.

Nápaditá podívaná především

Ještě než ale dojde k očekávanému boji o pochybný poklad (a nechybí ani „povinná“ vsuvka v podobě herního hlavolamu), má nová Lara dostatek prostoru k tomu, aby se vyprofilovala jako hrdinka pro publikum roku 2018. Na rozdíl od své předchůdkyně to není (alespoň zatím) žádná archeoložka, natož protřelá „vykradačka hrobů“. Nedisponuje velkým majetkem, týmem spolupracovníků a samozřejmě ani technickými vymoženostmi. Odmítá uznat otcovu smrt a tím i převzít jeho obchodní impérium, proto raději žije ve skrovných poměrech a na lekce bojových sportů si vydělává jako messenger na kole. První akční scéna filmu má proto také podobu divokého ilegálního závodu cyklistů londýnskými ulicemi. A i později zůstává Lara Croft v podání Alicie Vikander „normální holkou“, která teprve sbírá zkušenosti, spíše sportovkyní než bojovnicí, která se ovšem dostává do čím dál zapeklitějších situací. Když zabije svého prvního protivníka, je z toho otřesená. V dalších případech už samozřejmě tolik ne.



I v nové, „racionální“ verzi je první dobrodružství Lary Croft pohádkou, která by těžko odolala byť jen náznaku logického zkoumání. Od toho tu ale Tomb Raider opravdu není. A svůj hlavní úkol, nabídnout dobrodružnou a nápaditou podívanou od začátku až do konce, plní velmi slušně. Svým skeptičtějším a civilnějším provedením budí sympatie, které jen znásobuje neokázalý výkon Alicie Vikander. Bude relativně zajímavé sledovat, zda a jak si Tomb Raider tuto rovinu udrží i v pokračování, kde už se Lara slibuje proměnit v onu ikonickou střelkyni.