Nechali ho viset, tvrdí o oběšeném policistovi vězeň. Prý mu hrozí ‚kulka do hlavy‘

OLOMOUC Prostřednictvím videokonference se v pátek spojil olomoucký krajský soud s rýnovickou a heřmanickou věznicí. Důvodem byla výpověď odsouzených, kteří v roli svědků vypovídali k případu vraždy policisty z Olomouce. Muž byl nalezen oběšený, podle obžaloby se však na jeho smrti podílel jeho známý Česlav Hurina.

O fingované sebevraždě mluvil i jeden z odsouzených, který vypověděl, že se o tom dozvěděl od spoluvězňů. Napsal kvůli tomu i dopis na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Hurinovi spoluvězni to však popřeli.



Že šlo o vraždu vypovídal vězeň z věznice v jabloneckých Rýnovicích. „Dozvěděl jsem se o té věci od spoluvězně na eskortě. Začal se mě ptát, jestli jsem o tom policistovi slyšel, a pak mi začal vyprávět, že se měl pověsit sám, ale pak tam pro něho měl někdo přijet a měl ho odřezat,“ uvedl vězeň.

„Řekl mi, že ho tam nechali viset, dozvěděl jsem se ve věznici, že to měl být Hurina, který měl toho policistu zabít,“ doplnil. Soudu přiznal, že má z Huriny strach a že mu za výpověď jiní odsouzení vyhrožovali. „Řekli mi, že jsem to posral a že jsem si vykopal kulku do hlavy,“ dodal vězeň.

Z věznice v Ostravě Heřmanicích, kde si odpykává svůj trest za jinou trestnou činnost obžalovaný Hurina, vypovídali čtyři vězni. Výpověď předchozího svědka popírali. Uvedli, že prý v kauze svědčí proti Hurinovi kvůli tomu, že se chtěl dostat z heřmanické věznice. „Uvedl výpověď, dotyčného přitom vůbec nezná. Pasovalo mu to do karet, něco se dozvěděl a chtěl se dostat z věznice ven,“ řekl vězeň.

V kauze vraždy policisty je Česlav Hurina obžalovaný z vraždy. Za neposkytnutí pomoci je stíhán policistův kolega Rudolf Bajtek. Událost se stala na začátku února 2015, pár dní poté, co po třiatřicetiletém policistovi bylo vyhlášeno pátrání. V té době policistu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli jeho podezřelým aktivitám a vazbám na Hurinu, který byl prý jeho informátorem z podsvětí.

Hurina podle obžaloby přišel kvůli problémům policisty s nápadem předstírané sebevraždy na mostě na periferii Olomouce s tím, že se pak policista dostane na psychiatrii. Podle obžaloby se domluvili, že policistu vzápětí odřízne, místo toho jej tam však nechal viset a utekl. Bajtek se poté šel po kolegovi podívat, visícímu muži ale podle obžaloby neposkytl pomoc a s Hurinou odjel.

Případ byl zprvu prověřován jako sebevražda, vyšetřování se poté ujali detektivové z olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu a začali odkrývat podezřelé okolnosti. Zločin se detektivům podařilo objasnit téměř po třech letech.