Coming out Karolíny Kachyňové? Když mi dcera prozradila, že je lesba, vše do sebe zapadlo, říká herečka Mihulová

Sotva se v podniku, kde máme rozhovor, stihnou usadit, zamíří k nám obsluha a zasype Karolínu komplimenty na její instagramový profil zaměřený na reklamu na sociálních sítích. Herečka Alena Mihulová se spokojeně rozzáří.

„Lidé mě už dnes tak často neoslovují kvůli filmům, ale jdou spíš za Karolínou kvůli její práci. Pro matku je to moc hezký pocit. Akorát většině z toho, co si budete o sociálních sítích povídat, pravděpodobně nebudu rozumět,“ poznamenává.

Tomu se nevyhnete, protože se hodlám hned zkraje zákeřně zeptat, jak byste popsala Karolíninu práci.

(Karolína se začne smát)

Alena: Já se vždycky bojím, že bych to nepopsala správně, tak to většinou dělám tak, že se Karolíny po stopadesáté zeptám, jak se to, co dělá, přesně jmenuje.

Karolína: Tak to zkus – co dělám, maminko?

Alena: Marketing. Marketing na sociálních sítích.

Karolína: Správně!

Alena: Tu a tam doma zaslechnu nějaký střípek, ale o čem by se asi tak se mnou do hloubky bavila, když ví, jaké mám vědomosti? Samozřejmě mě moc těší, že se jí tak daří, zvlášť proto, že znám její cestu od začátku, kdy to takhle samo nešlo. I když samo ne, to je špatný výraz. Karolína je velmi pracovitá. Dneska se zdá, že to jede samospádem, ale ona pořád vymýšlí nové a nové věci. A když už se mnou mluví o své práci, pak srozumitelně, abych to pochopila. Akorát má holčička moje obrovskou nevýhodu, že to vzápětí jako pro sebe nepotřebnou věc zapomenu. Já si v zásadě nic jiného než svoje texty nepamatuju.

Karolíno, jak byste Alenu doplnila?

Karolína: Zabývám se marketingem na sítích, což znamená, že pomáhám podnikatelům prodávat skrze sociální sítě. Sociální sítě, hlavně Instagram, jsou kanálem, na kterém můžete získat klienty a zákazníky nejlevněji, protože sítě jsou zdarma. Jasně, můžete si platit reklamu, ale i ta je celkem levná.

Pokud vím, Alena sítě nemá, přitom Instagram je dnes oblíbenou platformou nejen mladých hereček, ale i těch zralejších. Profil mají třeba Tereza Brodská, Dagmar Havlová nebo Eva Holubová. Neřešily jste možnost, že ho budete spravovat spolu?

Karolína: Maminka profil nemá a říkám jí, že to ani není zapotřebí, žádný produkt ani službu neprodává. Myslím, že sociální sítě jsou skvělá věc z pohledu producenta obsahu, ale už ne konzumenta. Pro byznys jsou sítě geniální, pro psychické zdraví nikoli. K čemu se nechat vystavovat negativním zprávám a interakcím lidí, kteří nemají dobré úmysly? Já sama sítě využívám čistě pro byznys, nemám ani osobní profil. Kdysi jsem ho mívala, ale už jsem ho zrušila.

Alena: Snažím se žít přítomností, udržovat si psychický balanc a myslím, že sociální sítě k němu zrovna nepřispívají. Když jsem točila Atlas ptáků, dopisovala si moje hrdinka s milencem přes sítě. Potřebovala jsem se naučit pracovat s Facebookem, tak jsem si založila profil, ale pak jsem ho zase zrušila, abych lidi nemystifikovala, že jim záměrně neodpovídám.