Nevěřte nikomu. Kde se vzala zlomyslná zábava jménem apríl a má nějaká pravidla?

První duben je zvláštní čas. Co není zakázáno, je povoleno. V tento den prý vyhnali ďábla z nebe a on do každého z nás zasel semínko škodolibosti. Právě dnes je dost dobře možné, že nás někdo napálí nějakým žertíkem. Každopádně neztrácejte nervy a nevěřte nikomu! Kde se tahle poněkud zlomyslná zábava vlastně vzala a má nějaká pravidla?