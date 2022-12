Češi se bojí, vývoj měst se zastavil. Na nových místech zaujmu pozici houby, říká architekt Pleskot

Je architekt umělec, technik, sociální inženýr, politik, lékař, řemeslník, nebo šarlatán?“ klade otázku právě probíhající výstava Města v pražském Museu Kampa, uspořádaná u příležitosti architektova životního jubilea. Sám Josef Pleskot je příkladem toho, že být architekt znamená mnohem víc než navrhovat domy na počítači. Také kreslí, píše, zajímá se o hudbu, umění, literaturu, krajinu. V jádru jeho zájmu ale vždy stojí lidé a to, aby jim na místě, kde žijí, bylo dobře.

I z toho důvodu se Josef Pleskot podílel na revitalizaci řady tuzemských měst. Jeho rukopis je znatelný v Ostravě či Litomyšli, od níž obdržel čestné občanství, a samozřejmě v Praze, která je jihočeskému rodákovi už léta domovem a realizoval zde přes stovku projektů. V poslední době stále častěji vystupuje nejen jako architekt, ale i angažovaný občan. Čtvrt století usiloval o to, aby česká metropole získala novou budovu filharmonie, a byl jedním z porotců, kteří rozhodovali o její podobě. Letos na jaře zvítězil návrh dánského studia Bjarke Ingels Group, a tak má i díky Josefu Pleskotovi Česko šanci zařadit se mezi špičku současné světové architektury.

Lidovky.cz: Slavíte sedmdesátiny. Co vás nyní v životě nejvíc naplňuje?

Pořád radost ze života, pokora k němu. A kupodivu stále ještě zápal pro práci. Čekám, kdy přijde nějaký kulminační bod. Zatím ho ale nevidím a chválabohu prozatím všechno docela hezky běží.

Lidovky.cz: Nepřicházejí k vám myšlenky na důchod?

Myslíte důchod ve smyslu stáhnout se někam do ústraní, číst si a pracovat na zahrádce? Jo, to všechno bych rád, ale pořád na to nemám čas.

Lidovky.cz: Čemu se budete věnovat, až ho mít budete?

Rád čtu i teď, ale chtěl bych toho v četbě hodně dohnat. A na té zahradě bych taky byl rád trochu víc, věnoval se vnoučkům. A chtěl bych víc psát.