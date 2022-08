Baletní špičky jsem obul jen jednou a ihned jsem se zouval. Nechápu, jak to holky zvládají, říká sólista baletu Národního divadla

Tanečníci mají na sobě tepláky, kraťasy, trička, tílka… podle toho, v čem se cítí dobře. Všichni mají ponožky. Jsem na zkoušce baletního souboru Národního divadla. Taneční mistři Alexej Afanasjev a Radek Vrátil bedlivě sledují každý pohyb. Přede mnou se odehrává choreografie Bill, poslední část triptychu BPM – beats per minute, který odkazuje k tlukotu srdce a tempu hudby. Patrik Holeček odchází ze sálu bez připomínek.

Je příjemné tancovat v ponožkách?

Určitě. Ale ještě příjemnější je, že střídáme ponožky s baletními botami. Kdybych měl tancovat jen v ponožkách, rychle by se mi to omrzelo. Po těžkém klasickém Labutím jezeře je tančit v ponožkách modernu vítaná změna.

O čem Bill vypráví?

Představuji si tanec nějakého kmene, třeba z Afriky, kterým vyjadřujeme emoce, vnitřní pocit, jakýsi hypnotický rituál. Předat divákovi prožitek je někdy důležitější než samotný příběh. Muselo to pro vás být o to zajímavější, protože jste nás sledovala zblízka, i když jsme nebyli oblečeni do bílých kostýmů a v očích jsme neměli bílé čočky jako při představení. Myslím si, že by bylo lepší BPM tančit na scéně Laterny magiky než v Národním divadle. Divák by byl blíž, a mohl by tak s námi lépe sdílet pocity, prožívat stejné emoce, což je smyslem té choreografie. Trochu se bojím, že vášeň, vzrušení ani dojetí nikoho na druhé galerii moc nezasáhne.