Lidské hodnoty jsou nové míry. Modeling se změnil hodně, musíte mít výraznou osobnost, říká modelka

Svou první přehlídku šla v Paříži pro módní dům Saint Laurent. Následovala kaskáda dalších prestižních show, od Hermes po Schiaparelli. Johnu Gallianovi se dokonce na několik sezon stala múzou a tváří Maison Margiela. Mohli jste ji vidět na titulkách nejprestižnějších módních magazínů včetně Vogue, Harper’s Bazaar nebo L’Officiel a v nespočtu módních stories. O kariéře, jakou má Barbora Brušková, si mnozí nechávají zdát.

Letos je to už 12 let, co se zúčastnila prestižní soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Od té doby také založila firmu STROOI, která distribuuje stoprocentně přírodní, a tedy rozložitelná brčka a příbory (“Šiřme lásku, ne odpad!“), a vystudovala mezinárodní obchod na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

„Inženýrský titul si ale na setkartu nejspíš nenapíšu,“ říká, když se potkáváme v pražské pobočce modelingové agentury Elite. Za okny se Národní třída probouzí do chladného zářijového dne, uvnitř už se svět točí naplno. Říká se, že ďábel nikdy nespí. Mohu potvrdit, že móda také ne. Než jsme si sedli k rozhovoru, Honza Zima Barboře pořídil několik portrétů. Udělat snímek, na kterém by jí to neslušelo? Zhola nemožné. Není divu, že se řadí mezi nejúspěšnější československé modelky.

Kudy vedla tvá cesta do modelingu?

Přes nákupní centrum. (směje se) Zrovna jsme s maminkou nakupovaly, když na mě zamával Saša Jány, ředitel agentury Elite Model Prague.

Jaký to je pocit, když tě zastaví cizí člověk a poví ti, že máš potenciál být modelkou?

Popravdě řečeno, mě to tenkrát až tolik nepřekvapilo, tehdy mi to říkalo hodně lidí, ale já tomu nikdy nedávala velkou důležitost. Rozhodně tedy ne dost velkou na to, abych sama nějakou modelingovou agenturu oslovila. Po tom setkání jsem se ale o modeling začala zajímat a hovořila o něm s rodiči. Elite je známá agentura a byla jediná, kterou mi schválili, tak jsem si řekla, proč to nezkusit. A tady jsem!