Barbora Strýcová patří mezi nejúspěšnější české tenistky, ve čtyřhře vyhrála Wimbledon, na olympijských hrách v Riu skončila třetí. Její kariéra se ale samozřejmě neskládala jen z vyhraných turnajů. O tom, že její zápasy leckdy ovlivnil menstruační cyklus, ale promluvila poprvé. „Představ si, že na Wimbledonu prohraješ proti někomu, proti komu jsi měla jako vyhrát,“ prozrazuje Strýcová v intimním rozhovoru pro server Lidovky.cz. Kariéru ukončila v květnu 2021.

Lidovky.cz: Neměla jste chuť mluvit o tom, jak se cítíte, už dříve?

Ano i ne. Na tiskových konferencích se mě na to nikdo nikdy neptal. Samozřejmě jsem někdy měla takovou touhu, když se mi třeba zápas nepovedl a já v tu dobu menstruovala, chtěla jsem se podělit a naznačit, kde jsem cítila problém, ale nechtěla jsem působit, že se zápas nepovedl jen kvůli tomu. Samozřejmě to výkon ovlivní, to ví každá žena. Když se mě na to ale nikdo nezeptal, neměla jsem odvahu o tom sama začít mluvit.