Malé srovnání. O čem se píše v Německu, když se píše o Česku?

Jsme sice sousedé, které spojuje hluboká historie, nejdelší společná hranice a dlouhodobě dobré hospodářské vztahy. Ale proč se o nás v Německu nepíše? O důvodech můžeme jen špekulovat. Možná je to proto, že my jsme „neškodní“. Nekřičíme po reparacích, odpor proti cizincům i kritika EU je v rámci přijatelných hranic, porušování lidských práv je v marginální úrovni.

Od doby, kdy se však začalo mluvit o předsednictví Česka v Radě Evropského společenství, jako by se list obrátil. Ne, noviny kvůli nám nepřipravují žádná speciální vydání, přesto je možno přečíst si i v němčině názory, které stojí za povšimnutí.

V květnu ministr zahraničních věcí Jan Lipavský pro deník FAZ napsal článek Ústupky Putina nezastaví. Poukazuje na porozumění díky našim historickým zkušenostem v roce 1938 a 1968 a popisuje situaci u nás. Od přijímání uprchlíků (kterých je nyní jen v Česku 300 tisíc), přes humanitární pomoc až po dodávky zbraní, včetně těch těžkých, bylo Česko jedním z prvních států, který všechny tyto formy pomoci začal poskytovat...

Proč však FAZ, kde náš šéf diplomacie poukázal na české úspěchy, nazval „Wir verlassen uns auf Deutschland - Spoléháme se na Německo“ jsem opravdu nepochopila (FAZ originál a česká verze zde).

V prázdninovém čase vydal FAZ článek, který se odvolává na nejslavnějšího Čecha v německých médiích. Na článek Havel wieder in die Mitte Europas – S Havlem zpět do středu Evropy mě hned po ránu upozornili nejedni známí a zveřejnění sdíleli. Tento čin ale zařaďme do kategorie ‚rarita‘. Česká vláda navazuje na tradice Havla. Ten si před čtvrt stoletím přál kontinent, který ukáže, jak je možné globální mírové soužití a který povede svým dobrým příkladem.... ne jako v minulých stoletích mocí a nadvládou. Dobrá teorie. Uvidíme, jak se podaří realizace.

S jasným názorem přichází Tomáš Kafka, český velvyslanec v Německu, který v srpnovém vydání deníku Welt upozornil na to, že názory z Východní Evropy doposud nikdo neposlouchal. V článku Die Mitteleuropäer haben vor Russland gewarnt, aber Berlin hat nicht zugehört – Před Ruskem jsme varovali, ale Berlín to nechtěl slyšet Kafka věří, že kdyby Západ více naslouchal zejména Polsku a Pobaltí, mohla být dnešní situace jak na ukrajinském bojišti, tak i na Západě jiná.

Z jakéhosi důvodu však byly některé Kafkovy myšlenky z originálu seškrtány, jako například: Každopádně má sebekritika Západu často spíše charakter omluvy než hlubší analýzy… Zásah editorů do článků je běžný, ale je toto na místě i u velvyslanců? (originál ZDE a česká verze)

LandesEcho je magazín pro německé menšiny v České republice. V červencovém vydání pozitivně překvapí článek Daniela Krafta, tiskového mluvčího Spolkové agentury pro občanské vzdělávání, který napsal: Schaut nach Osten! Podívejte se na východ! Německo se obrátilo k východní Evropě zády. Země jako Sasko, města jako Drážďany mohly být mostem a tuto šanci propásly. To se musí urychleně změnit.

A nebojí se veřejně vyslovit svůj názor: „Třicet let po sjednocení je kolektivní odvrácení se od Východu celoněmeckým fenoménem.“

Na stránkách německých médií se jen občas objeví i jiná než politická persona. Nora Fridrichová, která vede nadační fond Šatník, byla představena v letním článku FAZ Kleidersammeln im Kampf gegen Russland – Sbírání oblečení v boji proti Rusku.



Čeká nás ještě pár měsíců našeho předsednictví, kdy se o Česku zajisté bude psát a mluvit. Jak bude situace vypadat poté, co evropské žezlo převezme Švédsko, k tomu jsem skeptická. Zatímco mnohé německé státní společnosti a organizace a také desítka německých nadací mají na podporu Německa zastoupení v zahraničí a jsou s nezanedbatelným rozpočtem aktivní i v Česku, v Německu je jen minimálně českých organizací, které mají reprezentovat naši zemi; o podpoře české kultury ani nemluvě.

Přitom dát o sobě vědět, být viděn a slyšen, je základem úspěchu dnešní doby. I když to něco stojí.... na to už Němci na rozdíl od nás dávno přišli. Již dávno totiž neplatí pořekadlo Sedávej panenko v koutě, budou-li chtít, najdou tě. Nás totiž nikdo nehledá.

Autorka je vydavatelkou N&N Czech German bookmag, nnmagazine.cz