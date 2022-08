Když start-up kontroluje, jestli umělci náhodou moc neprovokují

Co je tajemstvím výstavy, která dnes návštěvuje přes milion lidí z celého světa? Documenta je plná kontrastů a zlomů, které odrážejí různé umělecké a kurátorské postoje, filozofie a teorie i politické a společenské proudy doby. Jedinou institucí srovnatelného významu na světě je Benátské bienále.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag, nnmagazine.cz.

Přesto na tento ročník umělecký svět jen tak nezapomene. Místo známých jmen pozval indonéský kurátorský kolektiv Ruangrupa především neznámé umělecké kolektivy. První skandál byl na světě hned se zahájením výstavy: masivní obvinění z antisemitismu bylo vzneseno proti velkoplošnému transparentu na kasselském náměstí. Je zde zobrazen muž v nejasně definovaném „židovském klobouku“ s runami SS, má kudrlinky na spáncích, krví podlité oči, špičaté zuby a rozeklaný jazyk. Další motiv zobrazuje vojáka s prasečím obličejem, který má na hlavě šátek s Davidovou hvězdou a přilbu s nápisem „Mossad“.

„Podle mého názoru se jedná o antisemitský obraz,“ uvedla krátce na to spolková ministryně kultury Claudia Rothová (Zelení). Transparent byl - k velkému nepochopení umělců - zcela zakryt černou látkou. Krátce na to byla ředitelka documenty Dr. Sabine Schormannová na její žádost zproštěna své funkce.

Mezinárodní osvětimský výbor IAK mezitím vyzval k dialogu s umělci. „Je nejvyšší čas zahájit rozhovory a vyslechnout umělce, z jakého pohledu na svět tyto obrazy vznikly. Ale také veřejně vysvětlit, proč se zde tyto obrazy setkávají s odporem a odmítnutím,“ vysvětlil výkonný viceprezident výboru Christoph Heubner. Otázkou zůstává, zda umělci k takové konfrontaci ještě vůbec dostanou šanci. Jak ukazuje dnešní vývoj, je jednodušší do diskusí se vůbec nepouštět a kontroverzní umění raději neprezentovat veřejnosti vůbec.

Na to byl v Berlíně založen start-up The Impact Company, který již předem má vyloučit v umění všechny negativní vlivy - rasismus, antisemitismus, sexismus, diskriminaci apod. Ne kurátor, ne intendant tak bude zodpovědný za korektnost programu, ale začínající poradenská firma. Zakladatelé vyzdvihují, že jsou lidé s migračním pozadím a do témat jako strategické poradenství, oslovování cílových skupin, zvyšování výkonnosti, odolnost trhu, tak vnášejí i své životní zkušenosti.

Pro kultovní divadlo Berliner Ensamble, založené Bertoltem Brechtem 1949, již vypracovali dvě rasová a mocensko-kritická hodnocení: Rastrem neprošel Goldoniho Sluha dvou pánů a Čechova Čajka. A já naivně myslela, že téma diverzity a inkluze je dnes důležitější než kdykoliv jindy! U strachu, jak neudělat chybu, se pak vnucuje otázka: Kde začíná a kde končí bezohlednost, která porušuje důstojnost a autonomii umění?

Shakespearovo dílo je nejen obdivováno, ale již mnohokrát procházelo perem kontrolora. Možná, že do budoucna to nebude dostatečné. Stáhnenme Othella z programu nebo ho bude hrát v budoucnu běloch? Otázkou zůstává, zda se ale Desdemona do bílé housky zamiluje (To je v Německu klasické označení barevných lidí pro bělochy). Nejistého vidím i Hamleta. Až se bude ptát, zda být či nebýt, může mu být diagnistikována psychická nezralost. Vítejte v Bohnicích!