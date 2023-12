Diamantové sluchátko nebo unikátní šperky na míru. Jak vypadá spolupráce Beyoncé a Tiffany & Co.?

„Obojí mělo svou dobu,“ odpovídá nebohý expert, jemuž nejspíš právě pomalu dochází, že sice souhlasil s natáčením dokumentu, ale nikdo mu neřekl, že dokumentu komediálního, notabene fiktivního. „Beyoncé mám docela rád,“ pokračuje odvážně. „Ale renesance se pokoušela reformovat kulturu jako celek. Ať už Beyoncé dělá cokoli, tuhle ambici nejspíš nemá.“

„Takže je práce pár hetero bělochů důležitější než Beyoncé?“ pobuřuje se naoko moderátorka. „Tohle se mi tu snažíte na kameru říct?“ Zatímco se koncem léta 2022 u netflixovského hitu zlověstně hihňají první diváci, zpěvaččino zbrusu nové, sedmé studiové album nazvané krátce Renaissance právě boří žebříčky.

Na zahájení RENAISSANCE WORLD TOUR si Beyoncé oblékla speciální diamantové šaty. Model byl vytvořen ve spolupráci Tiffany & Co.

Ani ne o půl roku později už nejeden rekord trhá také stejnojmenné turné. Vidět umělkyni vystupovat naživo chtělo tolik fanoušků, že hned první dva koncerty ve Stockholmu údajně zvýšily švédskou inflacio 0,2 %. Nejeden skalní fanoušek by souhlasil, že každá její show byla víc než jen koncert, a i ten největší cynik musí uznat, že to byla přinejmenším také módní přehlídka.

Alexander McQueen a Balenciaga, Loewe i Gucci, Fendi, Mugler, Balmain, Marc Jacobs… Seznam věhlasných módních domů a designérů, kteří se podíleli na zpěvaččiných kostýmech, co se navíc v průběhu více než padesáti vystoupení obměňovaly, působí nekonečně. Jen jedna značka se ale může nazývat oficiálním klenotníkem turné: americká Tiffany & Co.

Beyoncé od ní vynesla více než jen šperky, co uvidí každý, kdo si s kávou z Bakeshopu dopřeje před výlohou v Pařížské vlastní variaci na snídani u Tiffanyho. Hned ve Stockholmu se třeba blýsklo speciální diamantové sluchátko. Spolu s na míru vytvořenými doplňky značka poskytla nejen unikátní, na míru vyrobené, šperky, ale též kousky z oblíbených kolekcí Tiffany Hard Wear nebo Elsa Peretti.

Jak rychle jejich prodeje vystřelily do nebes, si není těžké představit. O skvělý match jde ale především z hlediska hodnot. Kde Beyoncé pomocí svého umění usiluje o změnu ve společnosti (snad nejvýrazněji se zasazuje proti diskriminaci a porušování lidských práv), tam klenotnická legenda nezůstává pozadu. Tiffany & Co. se zavázala k zodpovědnému podnikání a udržitelnému přístupu k životnímu prostředí.

Posunulo diverzitu, rovnost a inkluzi mezi své priority. Dokonce vznikla kolekce Return to Tiffany x Beyoncé. Vychází z ikonografie turné Renaissance a 100 % zisků z prodeje putuje na účet stipendijního programu About Love, který podporuje studenty umění a kreativních oborů v rámci HBCU (Historically Black Colleges and Universities).

Dobře, ambici reformovat kulturu jako celek možná Beyoncé opravdu nemá. Rozhodně v ní ale zanechává otisk, co se blyští, no, asi jako lepší zítřky…