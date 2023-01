SIERING: I Bismarck je prý nekorektní. Skončil ve skladu. A co Humboldt?

V budově ministerstva zahraničí na náměstí Werderscher Markt v berlínské čtvrti Mitte se nachází důležitá místnost – Bismarck-Zimmer neboli Bismarckův pokoj. Zde pod obrazem zakladatele prvního celoněmeckého státu Otto von Bismarcka (1815–1898) se od roku 1999 každé ráno scházejí nejdůležitější diplomaté a významní politici.

Až do toho osudného listopadového rána 2022, kdy ministryně Baerbocková nechala sál přejmenovat na sál Německého sjednocení a zabaleného Bismarcka přestěhovala do uměleckého depozitáře. Zaměstnanci ministerstva se v hlasování shodli na tom, že Bismarck nebyl demokrat, podporoval kolonialismus a nedbal na práva žen. Před 150 lety vskutku překvapující... Možná by stálo za to, kdyby si sedli na chvíli do školy na hodiny dějepisu.

Frank-Walter Steinmeier

Ještě v roce 2015 vysvětloval tehdejší ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier zvědavým školákům důležitý význam Bismarckova pokoje. Říšský kancléř byl „zakladatelem spolkového ministerstva zahraničí a tato tradice je pěstována obrazem dodnes“, řekl Steinmeier. „Ministerstvo zahraničí založil v lednu 1870, sám stál v čele tohoto úřadu a byl tak prvním oficiálním předchůdcem všech německých diplomatů až do dnešních dnů.“

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Nová ministryně doposud neuvedla žádné konkrétní důvody pro přejmenování. Pouze to, že toto rozhodnutí „zohledňuje skutečnost, že ministerstvo považuje svou linii tradice rozhodujícím způsobem zakotvenou v demokratické historii Německa“.

Je tak snadné vyřadit kus historie a přepsat ji? Zvláštní pocit. A málokdo se nad tím pozastaví... Slyšet se nechali potomci Bismarckovy rodiny, kteří ostře kritizovali kroky ministerstva. „Moralizující ministryně zahraničí ve svém úřadu selhala,“ píše se v tiskovém prohlášení. „Nejenže se negativně vypořádává s mnoha jinými zeměmi, ale také překrucuje dějiny ve své vlastní zemi.“

Humboldt Forum

Nově vzniklé kulturní centrum Humboldt Forum je pýchou Berlína. Reprezentuje dynamický rozvoj celého historického centra hlavního města. Za fasádami barokních paláců se skrývají vysoce funkční výstavní a společenské sály, umělecké sbírky, myšlenkové a pracovní dílny. Že celý projekt mohl vůbec vzniknout, je především zásluhou soukromé angažovanosti Sdružení Berlínského zámku (Förderverein Berliner Schloss) pod vedením Wilhelma von Boddiena. Po deseti letech intenzivní práce byla výstavba schválena – poté, co „přátelé zámku“ na stavbu sesbírali přes sto milionů eur od soukromých osob a institucí.

Chybu na kráse projektu přineslo nedávné zjištění, že jeden z penězodárců byl antisemita a protidemokrat. Kdyby dal pár peněz, asi by to za zmínku nestálo. Ale donátor Erhardt Bödecker přispěl do sbírky jedním milionem eur. Co teď s tím? Nadace se nechala slyšet, že případ dá externě přezkoumat. Jednoduché to nebude, Bödecker už se sám nebude moci vyjádřit. Zemřel v roce 2016.

Alexander Humboldt

Zdá se, že ani volba názvu instituce, která má připomínat odkaz bratrů Alexandra a Wilhelma von Humboldtových, nevěstí nic dobrého. Již se ozývají hlasy, že pánové, i když patří k nejúspěšnějším badatelům své doby, skončí na indexu. Alexander Humboldt považoval sice kolonialismus za „nemorální myšlenku“, ale v letech 1799–1804 cestoval po koloniích v Americe se svolením španělského krále a výsledky svého výzkumu poskytl koloniální vládě. „Byl tedy Humboldt kolonialista? Případ už zadali aktivisté k prozkoumání expertům z Harvardovy univerzity,“ napsal deník die Welt 11. prosince 2022.

Tak mě napadá: a co se stane jednou s námi? Možná že roky 2020–2022 budou z historie vymazány. Bude stačit stisknout paměťové tlačítko a pandemie, krize, válka, zkrátka všechno, na co nebudou chtít naši potomci vzpomínat, najednou zmizne... a my s tím. To nejjednodušší řešení pro zpracování nelehké historie.