Bylinky posilují imunitní systém. Nefungují však bez dobré životosprávy

Podzim a nadcházející zima je obdobím nachlazení, rýmy, viróz a dalších nepříjemností. Dá se bylinkami podpořit imunita?

Ano, dá. Kolem nás je plno bylinek, například pampeliška. Je v ní ukryté slunce, sladkost i hořkost. Když zkombinujeme květ pampelišky, list jitrocele a přidáme meduňku, vznikne směs, která nám pomůže mírnit nachlazení i zažívací problémy, a tím posílí náš imunitní systém. Čaj pro zimní večer, který je chutný a posílí imunitu, je například z kombinace květu lípy, listu břízy a meduňky. Od každé bylinky po stejném dílu a vznikne směs, ze které vezmeme jednu kávovou lžičku a přelijeme ji čtvrt litrem vroucí vody. Necháme vyluhovat cca 7 minut a máme lahodný čaj.

Co ještě je třeba, aby bylo tělo v rovnováze?

Aby tělo bylo v rovnovážném stavu, kterému se říká homeostáza, musí fungovat nejen imunitní systém. Důležitá je také pohoda po duševní stránce. Ideálně bychom své tělo měli vyvarovat stresu, dbát na životosprávu a dostatečně spát. Lze tím do jisté míry předcházet nemocem.

Jste velkým propagátorem bylinek. Které mohou pomoci nastartovat imunitní systém? Jsou to i nějaké bylinky z českého prostředí?

I v české přírodě je samozřejmě mnoho bylinek. Například pro ženy je to u nás mochna husí, kontryhel, kokoška pastuší tobolka, puškvorec a mnoho dalších, které dokážou významně posílit imunitní systém žen...

A z těch, které u nás běžně nerostou?

Ze zahraničních je třeba zmínit všehoj ženšenový, ženšen, klanoprašku čínskou, parchau saflorovou, kozinec blanitý, kustovnici čínskou a jiné rostliny, které pomáhají zvyšovat odolnost organismu proti stresovým situacím. Tyto bylinky se řadí mezi takzvané adaptogeny, které mají přímý vliv na regeneraci organismu. Jsou to rostliny a houby známé již v tradiční čínské medicíně a indické ájurvédě. Ty zvyšují odolnost organismu. Do těla je možné je dostat například ve formě vhodných doplňků stravy.

Tyto adaptogeny jste obsáhl do doplňků stravy nazvaných Strom života…

Ano, přesně tak. Jedná se o doplňky stravy produkované společností NATURAMEDICIN.SE. Vycházejí ze čtyř směrů, které ovlivňují naše bytí. Jsou to živly, smysly, prvky a elementy. Základní složkou všech produktů, kterých je celkem šest, jsou právě adaptogenní rostliny a houby. Ty mají přímý vliv na regeneraci a ochranu našeho organismu. Jedná se o bylinné extrakty, nikoliv o pomleté bylinky, ale o skutečně super kvalitní extrakty. Produkty jsou notifikované jako doplňky stravy, ale mají i potřebné zahraniční certifikace.

Jak jste se vy sám dostal k bylinkám?

To bylo na faře v Židlochovicích, kam mě zavála služba, pracoval jsem tehdy jako policista, ještě v Československu. Po službě jsem na faru chodíval za děkanem římskokatolické církve Josefem Valouškem. To byl osvícený kněz, který se zajímal o bylinky a křesťanskou mystiku, v ní mě vzdělával. Ovšem největší znalosti v oblasti bylinek jsem získal díky sestře Marii. Ona byla jedinečnou znalkyní bylin a jejich zpracování na čaje, tinktury, obklady a jiné způsoby, které vždy pomáhaly lidem v jejich zdravotních obtížích. Vždy mě učila bylinky ve vinohradu nebo na zahradě fary, kde je i pěstovala.

Dodnes slyším její slova, abych jí opatrně utrhl tamtu či onu bylinku, a ona záhy odříkala české i latinské názvy rostliny, jaké její části se dají užít a jak je zpracovat. Vždy mi sdělila i kontraindikace a to, kdo může či nesmí bylinku užívat. Pro mě byla jedinečnou učitelkou, protože se mnou měla obrovskou trpělivost.

Co ještě do vašeho života přinesl lidé z židlochovické fary. Je pravda, že jste tam v sobě objevil dar hypnózy?

To je skutečně pravda. Tedy neobjevil jsem ho já, ale pan děkan Valoušek. Seznámil mě s učením Břetislava Kafky, nejznámějšího českého představitele experimentální psychologie. Jeho učení mně ovlivnilo v oblasti hypnózy a lidského magnetismu. Kafkovo učení předběhlo svět. Všude na Západě ho znají, jen tady v Česku ne. Břetislav Kafka můj život ovlivnil svým poznáním, a především svými objevy v oblasti hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch.

Dalo by se říci, že vám Židlochovice daly základ do vašeho dalšího životního směřování. Hodně jste potom i cestoval. Přednášel jste v Kanadě, setkal se s mnichy a východním učením v Číně a Vietnamu…

Tyto cesty mě v životě výrazně ovlivnily. Cesty po Kanadě mi do života vnesly skvělé přátele a zajímavé pacienty. Dokonce jsem měl tu čest, že jsem přednášel na univerzitě. Jednoho dne jsem obdržel velikou výzvu z hlediska alternativní léčby pacienta a sice, že v Kanadě byla pacientka, která byla alergická na denní svit a medicína si s touto formou alergie nebyla schopna poradit. Proto se na mě obrátili, zda bych dokázal pomoci. Trvalo to dva roky a děvče je zcela zdrávo. Na základě tohoto případu jsem byl pozván, abych vysvětlil posluchačům jedné z fakult na univerzitě, jak jsem dosáhl úspěchu v boji s touto formou alergie. Klíčová pro mě pak byla Čína, co se týká bylin. Byl jsem v klášteře na ostrově Hainan, potom i do Vietnamu a postupně jsem se začal vzdělávat v asijských bylinkách i jejich učení. A právě tyto poznatky jsem v kombinaci s předchozími zužitkoval v doplňcích stravy, které pod hlavičkou společnosti NATURAMEDICIN SE vyvíjíme a vyrábíme.

Zmíněné produkty jsou notifikované jako doplňky stravy. Jak jste již uvedl, mají některé zahraniční certifikace, díky nimž je můžete prodávat po celém světě. Kde je o ně největší zájem?

Strom života má německou certifikaci TÜF, americkou FDA. Získali jsme i certifikaci SZÚ. Nejvíc lidí naše stránky navštěvuje ze severoamerického kontinentu. Prodej produktů jsme zahájili zcela nedávno a připravujeme výrobu dalších zajímavých doplňků stravy pro děti.

Existuje Club NATURAMEDICIN, jak funguje?

Členové našeho klubu mohou zprostředkovávat prodej produktů a pomáhat registrovat nové členy. Mohou tak dosáhnout na finanční odměny, a to bez jakýchkoliv podmínek a závazků. Nejedná se o systém prodeje MLM, to já sám nemám rád. S manželkou jsme proto vymysleli klub, v němž si jednoduše zakoupíte klubové členství, a tak můžete vydělávat. Nezvolili jsme pyramidu jako takovou, ale systém rozdělený do dvou úrovní a bez jakýchkoliv podmínek. Jakmile si zaplatíte členství v klubu, máte právo okamžitě registrovat lidi pod sebe, z toho vzniká váš výdělek. Od nového roku 2023 bude klub NATURAMEDICIN fungovat rovněž na bázi setkávání členů. Budou se konat vzdělávací přednášky v oblasti bylinek, mystiky, zdravotnictví ale i jiných zajímavých témat s významnými hosty jak ze světa, tak i z České republiky. V rámci klubu budeme v příštím roce pořádat dobročinné akce zaměřené na konkrétní pomoc potřebným.