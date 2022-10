Čaje už lidi nebaví, chtějí tabletky, říká český šaman Větrovský

Co je to advertorial Advertorial je placená inzerce, která napodobuje redakční text. Termín vznikl ze spojení anglických slov reklama (advertisement) a redakční text (editorial). Na první pohled advertorial vypadá jako článek či rozhovor, od redakčního obsahu se však odlišuje označením a propagačním cílem. Obsah advertorialu redakce neovlivňuje.

Šaman. Tak sám sebe označuje Bohuslav Větrovský, vyhledávaný znalec a učitel duchovního poznání, osobnost na scéně alternativní medicíny. V kolonce živnostenského listu z devadesátých let minulého století má označení poradce pro přírodní medicínu, avšak lidé mu říkají spíše léčitel, přesto tohle označení neslyší rád.

„Lidi neléčím. Mohu jim navrhnout cestu, jak se z něčeho, co je trápí, dostat, ale vyléčit se musí oni sami. Tím, že se zastaví, začnou se starat o své tělo. Nemůžu třeba pomoci člověku, který sem přijde, že má cukrovku, a přitom si rád dá deset knedlíků, smažená tučná jídla… Každý je sám sobě léčitelem a může si pomoci,“ říká Bohuslav Větrovský, mystik a odborný poradce společnosti NATURAMEDICIN SE.

Jste označován za prvního poradce přírodní medicíny s živnostenským oprávněním v Česku. Někdo vás označuje dokonce za čaroděje a mága. Co vám je nejbližší?

Jak už jsem řekl, nemám rád slovo léčitel. Nejsem čaroděj, kouzlit neumím. Myslím, že nejpříznačnější je pro mě označení šaman. Ten musí souznít s přírodou, u mě je to soulad s bylinkami, v jejich učení a využití je má dráha dlouhá více než třicet let. Šaman musí znát magické rituály, aby mohl vládnout energií, musí znát ekonomicko-politické struktury národa, musí se naučit žít jako obyčejný člověk, aby nevyčuhoval. Tak proto.

Váš život je poměrně spletitý. Kde začít?

Od dětství jsem inklinoval k přírodě. Objevoval jsem, že mám výjimečné schopnosti, které jsem si naplno uvědomil až na faře v Židlochovicích, kam mě zavála práce a zřejmě i osud. A tam se to stalo.

Co přesně?

Když jsme se tam s kolegou přijeli do služby jako policisté, první, co nás napadlo, bylo, že obejdeme město a představíme se všem důležitým lidem. Tím jsme se dostali na tamní faru. Z té vyběhla řádová sestra Mariola, která vtipkovala, jestli ji a celou faru jdeme zatknout. A my že ne, že se jdeme představit. Pustila nás dovnitř, a hned že nám dá něco k jídlu. Sedli jsme si do kuchyně, kde byla další sestra, slečna Marie.

Ta vzpomínala na Oldřicha Hradila, jednoho z předních českých léčitelů. Přála si, aby jí ulevil od bolesti. A já jsem zničehonic vstal, šel k ní a zeptal se, jak to mám udělat. Prý ať jen vztáhnu ruce. Tak jsem to udělal, a ona hned, že se jí ulevilo. To už byl v kuchyni i děkan římskokatolické církve Josef Valoušek, osvícený kněz, který se zajímal o bylinky. Poznali, že mám v sobě energii, kterou je třeba rozvíjet. Začal jsem tam proto docházet po službě a děkan Valoušek mě začal vzdělávat v oblasti křesťanské mystiky, poznal ve mně i dar hypnózy. Sestra Marie mě zase učila vyznat se v bylinkách.

Jak to probíhalo?

Byla jedinečnou znalkyní bylin a jejich zpracování na čaje, tinktury, obklady a jiné způsoby, které vždy pomáhaly lidem v jejich zdravotních obtížích. Vždy mě učila bylinky ve vinohradu nebo na zahradě fary, kde je i pěstovala. Dodnes slyším její slova, abych jí opatrně utrhl tamtu či onu bylinku, a ona záhy odříkala české i latinské názvy rostliny, jaké její části se dají užít a jak je zpracovat. Vždy mi sdělila i kontraindikace a to, kdo může či nesmí bylinku užívat. Pro mě byla jedinečnou učitelkou, protože měla se mnou obrovskou trpělivost. Učila mě i různé kombinace bylinek pro různé nemoci, a to jak čajové směsi, tak tinktury a masti. Rád na ní vzpomínám a všechny lidičky z této jedinečné fary mám ve své mysli.

Na faře jste se dostal také k řadě knih, jedním z autorů, který na vás zapůsobil, byl Břetislav Kafka, představitel experimentální psychologie. V čem vás ovlivnilo jeho učení?

V oblasti hypnózy a lidského magnetismu. Jeho učení předběhlo svět. Všude na Západě ho znají, jen tady v Česku ne. Pochopil jsem, jakou osobností byl, když jsem se setkal s jeho synem v jejich vile v Červeném Kostelci u Náchoda. Osobně jsem se potkal i s řídícím učitelem panem Ducháčem, který redigoval knihy Břetislava Kafky a byl jeho nerozlučným přítelem. Bylo mu již více než 90 let a byl ve výborné fyzické i psychické kondici. Neustále cvičil duchovní cvičení mysli a dechu.

Břetislav Kafka můj život ovlivnil svým poznáním, a především svými objevy v oblasti hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch. Já sám hypnózu ovládám. To je jeden z darů, který ve mně rozpoznal pan děkan Valoušek a pomáhal mi ho rozvinout určitými technikami právě v Židlochovicích. Učil jsem se tam i další věci, jako je numerologie, mesmerismus a další směry tajných nauk, a to vždy na principech křesťanské mystiky.

Hovoříte o mystice. Jaký je její význam v dnešní době?

Záleží, o jakou mystiku jde, zda křesťanskou, hinduistickou, islámskou, či židovskou. Každý z uvedených směrů má svoji cestu poznání a vnímání. Jinými slovy řečeno, existuje tolik mystik, kolik je náboženství a druhů vnímání transcendence Ducha a Hmoty.

Jaká z těchto mystik je vám nejbližší?

Všechny, protože je jen jeden Bůh, ke kterému vedou různé cesty poznání.

Vítr vás zavál jen o kousek dál, do Brna, kde jste měl ordinaci na vysoké škole...

Tehdejší rektor Vysoké školy zemědělské v Brně, profesor Hruška, mi umožnil, abych měl na škole vlastní prostory, dokonce jsem měl k dispozici přednáškový sál, kde jsem vyprávěl o bylinkách, předváděl hypnózu a podobně. A to, když jsem za profesorem Hruškou přišel na první schůzku, se smál, že jsem šarlatán. (smích) Záhy byl však nadšen mými schopnostmi a poskytl mi prostory.

Později jste hodně cestoval, byl jste v Kanadě, vzdělával se východním učením v Číně a ve Vietnamu. Jak vás tyto cesty ovlivnily?

Každá mi něco dala. Cesty po Kanadě mi do života vnesly skvělé přátele. Nicméně do Kanady jsem se dostal velkou oklikou. V Praze mě oslovil jeden můj americký přítel, který mě upozornil na složitý případ jedné kanadské dívky, která byla zrovna v Praze. Měla alergii na světlo, trpěla takzvanou upíří nemocí. Nakonec jsem ji léčil střídavě v Česku a v Kanadě. Další američtí přátelé mě upozorňovali na další a další zajímavé případy v oblasti přírodní medicíny a hypnózy, které jsem postupně řešil.

Břetislav Kafka je znám svými objevy v oblasti hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch.

Jak se taková upíří nemoc léčí?

Mesmerismem, to je úprava elektromagnetického pole člověka.

Ještě nám zbyla Čína. Co vám dala východní kultura?

Čína pro mě byla klíčová, co se týká bylin. Jel jsem tam skrze nějaké pracovní záležitosti. A když jsem je vyřešil, cestoval jsem, poznával. Dostal jsem se až do kláštera na ostrově Hainan, potom i do Vietnamu a postupně jsem se začal vzdělávat v asijských bylinkách i jejich učení. A právě tyto poznatky jsem v kombinaci s předchozími zužitkoval v doplňcích stravy, které pod hlavičkou společnosti NATURAMEDICIN SE vyvíjíme a vyrábíme.

Jak společnost NATURAMEDICIN SE vznikla? Kde se vzal impulz k jejímu založení?

Jako na léčitele, tedy spíš šamana, se na mě obracelo hrozně moc lidí. Už mě nebavilo předepisovat bylinkové čaje. Do toho přišel covid, měl jsem mnohem víc času, všechno bylo zavřené. Využil jsem své znalosti, které jsem nabyl za třicet let, a dal dohromady složení. Během jednoho týdne jsem to měl hotové. Každý den jeden produkt. Společnost NATURAMEDICIN SE vznikla souhrou náhod a velkým přičiněním přátel zpoza moře.

Zrovna když jste se do toho pustil, vás potkala závažná nemoc. Jak jste se s ní popral?

Měl jsem nádor v tlustém střevě. Místo aby se zahájil prodej, mi doktoři loni v březnu sdělili, že mám čtyři měsíce života. Byl jsem na operaci, musel jsem upravit stravu. Ale všechno funguje, jak má. Přežil jsem. Jednak díky bylinkám, jednak díky super kvalitnímu zákroku lékařů. A také díky Bohu. Nikdy nezpochybňuji práci kvalitních lékařů, naopak s lékaři spolupracuji. Lidé by si měli uvědomit, že máme jednu z nejlepších zdravotních péčí na světě. Češi jsou velice chytrým národem, bohužel jsme tak trochu nevěřící Tomášové a ke všemu hodně skeptičtí. I já jsem byl z počátku skeptický, jestli přežiju, ale jsem tady.

Doplňky stravy jste nazval Strom života. K čemu lidem mohou pomoci?

Produkty řady Strom života jsou zajímavé tím, že se v těle snaží navodit rovnovážný stav. Vycházejí ze čtyř směrů, které ovlivňují naše bytí. Jsou to živly, smysly, prvky a elementy. Právě ty shrnuje dohromady, neodporují žádné filozofii, žádnému náboženství, jsou přijatelné pro všechny. Základní složkou všech produktů, kterých je celkem šest, jsou adaptogenní rostliny a houby. Ty mají přímý vliv na regeneraci a ochranu našeho organismu. Jedná se o bylinné extrakty, nikoliv o pomleté bylinky, ale o skutečně superkvalitní extrakty. Produkty jsou notifikované jako doplňky stravy, ale mají i potřebné zahraniční certifikace.

Díky nim je můžete prodávat po celém světě. Kde je o ně největší zájem?

Strom života má německou certifikaci TÜF, americkou FDA. Získali jsme i certifikaci SZÚ. Nejvíc lidí naše stránky navštěvuje ze severoamerického kontinentu. Prodej produktů jsme zahájili zcela nedávno a připravujeme výrobu dalších zajímavých doplňků stravy pro děti.