Pěvec Plachetka prozradil, jakou novou roli chystá v Národním divadle. V Metropolitní už toho odzpíval víc než Carreras

Když si spolu o pár dní později sedáme k rozhovoru, je to už jiný Adam – soustředěnější a profesionálnější. Nenucenost mu ale zůstala – bavíme se, jako bychom se znali roky. Pomáhají i společné zájmy – badminton, hokej, běhání a samozřejmě opera.

„Malinko se tu nudím, zpívám jen dva dny v týdnu,“ žertuje Adam na úvod. Ve srovnání s Vídní, kde měl přes padesát představení za rok, je to téměř odpočinkové tempo. Přesto se špičkovému basbarytonistovi po Evropě stýská. Roli v tom ale hraje něco úplně jiného než opera – jeho „holky“, tedy manželka, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, pětiletá dcera Barborka a devítiletá Adélka stále bydlí v Praze. Do New Yorku se dostanou jen sporadicky a blízký kontakt otce s dcerami nemůžou úplně nahradit ani tatínkovy každodenní telefonáty „k snídani“. Adam totiž svým holkám volá každý den v půl sedmé ráno středoevropského času – v New Yorku je tou dobou půl jedné v noci.

Lidovky.cz: Jak se vám žije a pracuje v New Yorku?

Dobře. Jezdím sem rád, ale zároveň jsem rád, že tu nejsem natrvalo. Ty dva až tři měsíce v roce mi přijdou tak akorát. Člověk si užije všechno, co mu velkoměsto nabízí, a zároveň nedostane ponorku. Pokud mě okolnosti nepřinutí, stěhovat se sem nechci.

Lidovky.cz: Co vám tu nejvíc chybí?

Jednoznačně příroda. Miluju Central Park – vždy jsem se snažil bydlet nejvýš pět minut chůze od něj. Nepřestává mě fascinovat, že v tak velkém a rušném městě, jako je New York, je park natolik velký, že v něm nejsou slyšet auta. Chodím tam rád s holkami, když přijedou – a taky když jdu běhat: vydám se vždycky k vodní nádrži Reservoir. Člověk si tam s trochou představivosti připadá jako někde u jezera, a přitom vidí mrakodrapy na Manhattanu. Central Park je moje oáza klidu, ale normálnímu výletu do přírody nebo někam na chatu se to rovnat nemůže.

Lidovky.cz: I Newyorčané mívají chaty, přesněji si je rádi pronajímají. Nikdy vás nenapadlo toho využít?

Kdybych tu byl natrvalo – jako někteří mí přátelé z české komunity –, určitě bych o tom přemýšlel. Jenže ty dva tři měsíce, co tu jsem, bývám prakticky nonstop v divadle nebo jeho okolí na Upper West Side, takže na výlety do přírody moc času nezbývá.