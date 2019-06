Asijské požehnání. Ulítlé oblečení a Japonky protestující proti podpatkům

Budoucnost patří Východu. Neboli tedy Asii. Zúženo Číně. Zjednodušeně s takovou poučkou pracuje bezmála každé odvětví ekonomiky. A Dálný východ se díky tomu emancipuje a nevzhlíží k Západu jako ke zlatému teleti.

V módní branži je to samozřejmě vidět výrazně lépe než kdekoliv jinde. Asijský trh s miliardovým čínským a miliardovým indickým oceánem zákazníků je klíč k hospodářskému úspěchu. A tamní sílící střední třída už nekupuje bezhlavě cokoliv, co přijde z dříve nekriticky obdivovaného Západu. Chce, aby se móda více přizpůsobovala jejímu vkusu. A také rovnou Asie ukazuje, jak si to představuje. Neboli je stále více tamních návrhářů, kteří pronikají do světa nejvyšší módy, jež byla dosud výsostnou vodou starého kontinentu a Spojených států.



Pro návrháře je to požehnání v rámci možností si hrát. Asijské módymilovné publikum je odhodlané experimentovat. Žádá si modely, které bychom naší optikou označili minimálně za futuristické. Masky z volánů nebo jehliček od Susan Fang nebo Maiko Takedy, svrchní suspenzory nebo rukavice úklidového stylu od Xandera Zhoua nebo tradičním čínským divadlem inspirované modely Wana Hunga jsou v Asii hitem a pomalu pronikají i na západní trhy. Staroslavné značky z Evropy se snaží drnkat na podobnou strunu. Mnohé modely od Balenciagy, značky, která cílí na mladé, si s asijskými kreacemi nezadají.



Do módy se s K-popem dostává i K-beauty. Neboli korejská kosmetika a postupy, jak si zajistit krásnou, hladkou pleť, a tamní muži jsou snem všech kosmetických firem, protože make-up je pro ně skoro povinnost.



Až by měl člověk pocit, že Asie předbíhá o kilometry zapškle konzervativní Západ. A pak přijde náraz, když se objeví hnutí KuToo. Inspirace západním MeToo, kdy ženy mluví o svých zkušenostech s obtěžováním, je v názvu jasná. Tady jde o jediné. Podpatky. Ono „Ku“ v názvu se odvolává na dva japonské výrazy „kutsu“ a „kutsuu“. První jsou boty a druhé bolest. A pokud to neznáte, zkuste jeden den jen tak pochodovat na deseticentimetrových jehlách a večer si řekneme, zda podobnost obou výrazů je čistě náhodná.

Japonky prostřednictvím tohoto hnutí začaly brojit proti tomu, aby musely do práce chodit na podpatcích. Jak konzervativní je tamní přístup, dokázal japonský ministr zdravotnictví. Ten hájil požadavek zaměstnavatelů, aby dámy měly kramflíčky, s tím, že je to nutná součást náležitého oděvu do práce.

Za japonské kolegyně se začínají stavět manažerky po celém světě. Nikdo nezpochybňuje, že do práce se má chodit v řádném odění. Ale nikoho přece nemůžete nutit trpět na malých chůdách, pokud je nemiluje tak, jako Melanie Trumpová nebo vévodkyně Kate a Meghan. Najednou je z obrázku Asie budoucnosti malba bitvy samurajů a gejš s lidmi ze Star Wars. Ale pořád platí, že inspirovat se v asijských vydáních módních časopisů není na škodu.