Obrněné královny. Seriál Hra o trůny sice skončil, módní svět z něj ale čerpá dál

Blíží se léto a k němu patří oblíbená volnočasová činnost – návštěvy hradů a zámků. A k nim patří několik hitů. Lehce košilaté vysvětlování slova prevét a tři základní položky ve sbírkách, bez nichž snad ani zámek není zámkem. Tedy převzácné benátské zrcadlo, ideálně s historkou ve stylu „kdo do něj pohlédne a usměje se, bude žít až do smrti“. Obraz, který se dívá všemi směry. Bonus je, pokud je portrétován některý z lehce vyšinutých členů rodu někdejších vlastníků. A unikátně zachovalá kroužková zbroj.

A právě to poslední by mohli po pár staletích obdivovat i návštěvníci muzeí, která se budou zaměřovat na naši současnost. A to proto, že fenomén seriálu Hra o trůny sice závěrečnou epizodou možná skončil pro řadu fanoušků, ale módní svět se z něj rozhodl ještě chvíli čerpat.



A to zejména z šatníku silných žen – královen Cersei a Daenerys (ať už jejich charakter a závěrečný osud byl jakýkoliv). Zejména v posledních sériích se jejich šatník ve stále se zvyšujícím bojovém napětí čím dál více podobal brnění. A tuhé, zbroj (a to primárně tu kroužkovou) připomínající toalety se díky tomu staly jedním z hitů nejvyšší krejčoviny. Svou verzi představily značky jako Paco Rabbane (třeba i v kombinaci s krajkou) nebo Yves Saint Laurent.



A z červených koberců a sledovaných mol pak brněním inspirované šaty míří i do prodeje v kategorii cenově dostupných obchodů. Podle největšího světového vyhledávače módy Lyst se od března zvýšilo pátrání po kouscích „zbroje“ o třicet procent. Minimálně doplňky jako šperky inspirované kroužkovou zbrojí nebo náhrdelníky napodobující krční výztuže rytířů nabízí řada online prodejců, jako jsou Asos nebo Boohoo.



Barbarella v šatech z kovu

Pojďme si ale říct, že to není prvně, kdy si móda pohrává s tématem jakýchsi Amazonek nebo třeba žen v zářivé zbroji. Trendem to bylo v 60. letech. Vzpomeňte třeba na v jistém smyslu revoluční Barbarellu s Jane Fondovou. Znovu se šaty z kovových kroužků vrátily ve „zlobivých“ 90. letech.

A vždy to má své důvody, které jsou trochu ve stylu „ode zdi ke zdi“. Jednak jde vždy trochu o sexuální podtext dominantní, nebezpečné (neboť ozbrojené) ženy. Jednak jde, jak bylo řečeno, o jisté vyjádření síly ženy – byť historicky to asi nesedí, tak prototypem ženy ve zbroji je Jana z Arku – a posilování postavení žen obecně. A vzhledem k blyštivosti se tyto modely objevují vždy okolo renesance disco trendů. Ostatně je to pár sezon, co se vrátily do módy metalicky lesklé látky.



A jen na okraj. Hra o trůny není jistě prvním ani posledním filmařským počinem, který ovlivňuje svět módy. Když se před pár lety vrátily na plátna kin Hvězdné války, tak se návrháři rázem předháněli, kdo bude mít v kolekci více pláštěnek, kápí a pelerín. Takže už teď můžete tipovat, co se stane tak velkým fenoménem, že si ukradne ještě o něco víc než jen filmovou či televizní slávu.