Vzpomeňte si na dětství, příkaz zní jasně. Zastrčit

Určitě si pamatujete, jak vás maminka nebo babička v dětství štvala tím, když pořád chtěla, abyste si zastrčili triko či cokoliv jiného do kalhot. Průpovídka k tomu zněla „nastydnou ti ledviny“. Nebo tak nějak podobně.

Nedávno jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl v nepříliš stylové kavárně rozhodně stylového mladíka v designových širokých kalhotách samurajského střihu, do nichž měl napěchovanou samozřejmě trendy oversize mikinu. Podobných modelů (živých, vystavené designové kusy pozorujících) pak byl plný Designblok. Trend, který se plíživě začal objevovat na světových týdnech módy někdy od roku 2016 a teď se na nich už pevně usadil, se tak prodral i do českých ulic.



A díky tomu, že za našimi hranicemi to už mají vyzkoušené, můžeme od nich načerpat řadu tipů, jak si s tímto hitem poradit. Neboli jako vždy v módě platí, že to není jen tak, zakasat si mikinu (nebo něco jiného) do kalhot.

Takže začněme něčím jednodušším. Poloviční „zástrk“ se hodí pro věci, které zapínáme vepředu. Tedy třeba košili. Jeden cíp umístíte za pás džínů, druhý volně plandá.

Variantou určenou pro měkčí svetry je zásun kousku látky za kalhotový knoflík a zbytek má velmi ležérně povlávat kolem… Má to působit, jako byste prostě ráno děsně spěchali a jen tak všecko na sebe naházeli a svetr zůstal tak trochu uvízlý v kalhotách. K tomuto vzhledu se dopracujete tak po dvaceti minutách zběsilého snažení, ale budete vypadat děsně cool. Pokud si troufáte více, můžete zkusit „vienettový“ model. Ten se užívá, když máte více vrstev jako známá zmrzlina. Spodní třeba košile patří celá do kalhot. Přes ni převlečený svetr je ležérně zastrčený jen někde a vesta přes zcela volně povlává kolem těla.

Pro méně náročné je tu plnohodnotné zakasání. Kupodivu se označuje jako určené pro muže (cítíte tam ten jemný náznak toho, že je to tak jednoduché, že to i chlap zvládne?). Neboli vezmete si svetr klidně na nahé tělo a ten pěkně zastrkáte po celém obvodu do kalhot.

Zejména pro dámy je tu pak varianta ležérnějšího a uvolněněji působícího podkasání. Základ je stejný, tedy vše dovnitř. Jen pak tu volnější košili povytáhnete ven například z širokých kalhot, aby to vytvořilo takový nadýchaný balónek kolem pasu. Výhoda je, že pokud máte drobné nedokonalosti postavy, skryje je to. Nevýhoda naopak, že pokud máte širší pas, tak tímto ho opticky ještě rozšíříte. Vrcholem je pak samozřejmě plné zastrčení všech vrstev… Třeba triko, košile a tlustý svetr. Jen to chce mít k dispozici dostatečně volné kalhoty (jak se s oblibou říká – kalhoty s perspektivou budoucího tloustnutí), protože jinak to tam všecko nenaňahňáte. Jestli je to hezké, nechá Čekstajl plně na vás. Rozhodně vás tak ale v náchylných partiích neofoukne.