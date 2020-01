Sada očních stínů, rtěnka či pudr s motýlky. Jak zpeněžit dítě?

Celebrity mají dva základní přístupy k tomu, jak si poradit s tím, že mají rodinu. Buď se ji snaží co možná nejvíc ochránit od zájmu bulváru, nebo naopak sdílejí s veřejností naprosto vše od fotek ultrazvuku až pomalu po první pubertální polibek svých ratolestí. K druhému přístupu patří i to, že děti rády nechají fotografovat a v podstatě od plenek pracují na jejich budoucí kariéře. V tom, co samy znají. Tedy v showbyznysu.

V posledních letech do toho navíc šlápli slavní rodiče opravdu pořádně. Příklad za všechny. Za pár dní, tedy 1. února, slaví své druhé narozeniny slečna Stormi Websterová. Pokud vám jméno nic neříká, vězte, že je to holčička nejmladší dolarové miliardářky Kylie Jennerové z klanu Kardashianek.



Sláva rodiny se zakládá na jedné reality show a systematické práci na tom, „abychom byly slavné“. A Kylie to dotáhla v tomto směru se svou kosmetickou řadou nejdál a ve výši výdělků nechala za sebou i stále ještě známější nevlastní sestru Kim Kardashianovou.

Teď do byznysu zapojuje i dcerku. Už před Vánoci avizovala, že se Stormi připravují její vlastní kolekci zkrášlovacích produktů. A o posledním víkendu dala svým milionům fanoušků na sociálních sítích nahlédnout do toho, co je čeká. Sada očních stínů, rtěnka i konturka či pudr. Vše v lehce nafialovělém balení s motivy motýlků, tedy barva a zvířátka, která Stormi extrémně miluje.

Kylie tento plán pojala už v roce 2018, když se zmínila, že určitě něco takového přijde, jen co bude Stormi moci vybírat barvičky sama. Teď je to opentleno prohlášeními o tom, jak ji móda zajímá a baví. Příběh budovala maminka cílevědomě po celou dobu, co je malá na světě. Instagram je plný jejich společných fotek v doplňujících se oblečcích. Ať už jde o pyžámkovou párty před vánočním stromkem nebo odchod na párty ve velké večerní v lahvově zelených šatech ze stejné látky.

Bezmála stejnou pohádku můžeme sledovat u Blue Ivy Carterové, jíž hvězdní rodiče Beyoncé a Jay Z zaregistrovali ochrannou známku na kosmetiku již před třemi lety. K tomu maminka její jméno používá pro své kolekce. Aktuálně konkrétně na exkluzivní spolupráci s Adidasem.

A samozřejmě pozadu za Kylie nezůstává ani sestra Kim Kardashianová. Její slečna „Severozápad“ (laciný vtip, ale nedalo se odolat), tedy dcerka North Westová, kterou má s rapperem Kanye Westem, je už svého druhu také módní ikona s vlastní kolekcí oblečení pro děti, které s klasickým dětským šatníkem nemá mnoho společného.

Vedle toho už rodiče, kteří propůjčují své ratolesti od útlého věku modelingu, vypadají, jako by zaspali dobu. Byť se snažili opravdu včas. Třeba Jennifer Lopez vzala svá dvojčata do reklamy na značku Gucci už když jim bylo dva a půl roku. Malý Romeo Beckham fotil pro Burberry až ve „zralých“ jedenácti. A výčet by samozřejmě mohl pokračovat přes děti Cindy Crawfordové, Johnnyho Deppa, Micka Jaggera nebo Kurta Cobaina. Teď zbývá jen čekat, kdy přijde kolekce malého Archieho Windsora.