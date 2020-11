Uf, podíváte se a z čela stíráte pot. Mistrovství Balenciagy v nabízení oblečení chudých bohatým

Tenisky po tátovi, rybářská vesta nebo tepláková souprava, která přidává postavě na kilech. To jsou jedny z populárních módních trendů současnosti, příklady takzvané ošklivé módy. Sice šeredná, zato pohodlná a praktická. Přesně taková, jakou máme my Češi rádi. Jenomže i české lebedění si v softshellu má své meze. Oděvní designéři ovšem rádi experimentují, šokují, posouvají limity naší estetiky. A tak se Čekstajl ptá: kam až mohou hranice módního hnusu zajít?

Demna Gvasalia je návrhářem značky Balenciaga a také mistrem v nabízení oblečení chudých bohatým – od neforemných péřovek po vytahaná trička s logem logistické firmy. Na přehlídce pro letošní zimu navíc překvapil zářivě červenou prstovou obuví. Tedy modelem, který byste očekávali u běžců na Ladronce, nikoli v nabídce luxusního oděvního domu. S hlasitým „uf“ jsme si tehdy otírali pot z čela, že nic ošklivějšího už snad na přehlídkách týdne módy neuvidíme. To jsme se ale v Gvasaliovi šeredně spletli. S další sezonou totiž dokázal, že hranice ošklivosti jsou mnohem dál, než Čekstajl předpokládal.



Ve spolupráci s italskou obuvnickou značkou Vibram, která vlastní patent na pětiprsté obutí, nyní návrhář představil „pětiprstky“ bez podpatku i s hightech podpatkem připomínajícím velkou patku od šicího stroje.



K obuvi dostupné v osvědčené černé, oslnivě modré i v troufale růžové se samozřejmě prodávají speciální pětiprsté ponožky. Snad vám takový výtvor připomíná slizkého Gluma a cenovka s cifrou blížící se 30 tisícům korun vám na tváři nasazuje údiv, jenomže zvykejme si. Trend prstové obuvi jen tak nepomine.

Není to totiž jen Balenciaga, ale i slavný dům Givenchy. Namísto elegantních lodiček ke snídani u Tiffanyho nyní pro nadcházející jaro nabízí tříprsté sandálky sladěné s kontrastní, též tříprstou ponožkou. Palec šoupnete do jednoho pásku a zbývající čtyři prsty rozdělíte do dalších dvou řemínků.

Kromě pětiprstek či tříprstek jsou módním fenoménem i tabi boots alias „velbloudí kopýtka“ od Martina Margiely. Návrhář inspirovaný japonskou kulturou vytvořil v 80. letech kozačky s palcem odděleným od zbývajících prstů.

Možná kroutíte hlavou, co si ti návrháři ještě nevymyslí, jenže ono už to tu všechno jednou bylo. Vždyť i Givenchy sáhl pro tříprsté botky do svých archivů z konce 90. let, kdy pro něj pracoval oděvní enfant terrible Alexander McQueen. Současný kreativec Matthew Williams botu jen doplnil o fusku v nelibé hnědé barvě.

I ty pětiprsté ponožky byly oblíbené již v 70. letech. A vzpomeňme na jejich comeback na přelomu milénia! Tehdy se staly hitem, a to s proužky v šílených duhových kombinacích. Nosily se v podkolenkové výšce a ti nejodvážnější je obouvali do žabek.

Takže k čemu si takovou dvou-, tří- nebo pětiprstou botu obout? Možná k rybářské vestě nebo teplákové soupravě? V tomto případě se Čekstajl zdržuje jakýchkoli doporučení. Snad jen ať znechucené pohledy kolemjdoucích odrážíte upozorněním, že co jest ošklivé, je nyní velmi trendy.