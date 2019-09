Zelená je nová černá. Aktivisté představili kožichy z trávy

Čas od času se vám tu přiznávám k vlastním malým neřestem (jen módním). Tak přidám další. Když jsem přetažený, mám tendenci impulzivně nakupovat na internetu. Lákadel skýtá svět sociálních sítí, pracující s našimi zájmy, až děsivě dost.

A tuhle jsem v tom rozpoložení úplně vygumované hlavy bez rozmyslu vybíral neskutečně levné hadříky z Číny. I s vědomím toho, že mi dorazí něco trochu, nebo spíš hodně odlišného, než vidím na obrázku. Naštěstí jsem byl hodně nenasytný a plnil košík docela dlouho.

To mi dalo čas se dobře zamyslet a říct si, že jednak ty věci až tak nutně nepotřebuju. A jednak jestli něco podobného chci, možná by to chtělo jeden kus, a pořádný. Zkrátka zahodil jsem ten virtuální košík. Ne vždy jsem ale dostatečně uvědomělý, takže ve skříni mám roztodivné poklady. Proč to píšu? Za chvíli pochopíte.



Čas od času vám tu také píšu, která barva je in. A že zrovna má dle bombastických prohlášení z módního světa nahradit černou a že se jí to nikdy nepodaří. Takže proč vám to zase cpu až do titulku? Protože tentokrát nejde tak úplně o barvu. Největší hráči fashion průmyslu se už nějaký ten rok snaží hrát na strunu zodpovědnosti vůči planetě a lidstvu. Tu se zavážou nepoužívat kožichy, tu zvyšují mzdy asijským šičkám, sem tam udělají kolekci z odstřižků. Tentokrát se do toho vrhli trochu podstatněji. V rámci víkendového summitu nejvyspělejších ekonomik světa G7 více než tři desítky největších módních domů odprezentovaly svou chartu pro zelenou módu. A nejde o plácnutí do vody na úrovni nejvyšší krejčoviny. Vedle gigantů luxusu, jako je Kering (zastřešuje třeba značky Gucci, Balenciaga nebo YSL), se připojily i firmy sázející na rychloobrátkové řetězce s módou, třeba Inditex (Zara nebo Massimo Dutti).

Sliby si laskavý čtenář domyslí. Recyklovatelné materiály na oblečení, odstřižení se od jednorázových plastových obalů při přepravě… Všechno, na co si vzpomenete. Samozřejmě vedle lásky k planetě jde i o velký byznys. Dorůstající generace stále častěji mluví o tom, jak je třeba chránit přírodu a jak je módní průmysl nezodpovědný. Protesty ekologických aktivistů jako Extinction Rebellion volají po zrušení týdnů módy v Londýně. Neustále se opakuje mantra, že módní průmysl je druhým v pořadí mezi odvětvími, která zatěžují prostředí nejvíce. A této nálepky se pozlátkový svět módy chce zbavit.

Signatáři si uvědomují, že svým krokem nespasí svět. Jak prohlásil francouzský miliardář a vládce Keringu François-Henri Pinault: „Možná neuspějeme, ale rozhodně takto dosáhneme víc, než když nebudeme dělat nic.“ A šéf Burberry Marco Gobbetti dodal: „Jedna firma samozřejmě globální environmentální problémy nevyřeší, síla je ve spolupráci.“ A právě pro tu spolupráci tak nějak potřebují tyto firmy i nás zákazníky. Tedy to, abychom častěji odložili naplněný ať už virtuální, nebo skutečný košík. Vážně vás nechci nabádat, abyste se omezovali nebo nenakupovali v Číně. Jen se občas zamyslete, jestli je skutečně ten impulzivní nákup nutný – uleví se vaší skříni i vašemu svědomí, až nebudete koukat na sloupek nenošených triček.