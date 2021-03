Na ulici v pyžamu? Žádný skandál, hedvábný spací úbor trhá rekordy prodejnosti

Když si ve 20. letech vyšly bohaté paničky v pyžamu na veřejnost, byl to skandál. Tehdy podlehly troufalému vkusu návrhářky Coco Chanel, která oblečení určené jen pro čtyři stěny ložnic navrhla pro venkovní rekreaci. Nejoblíbenější pláže francouzské riviéry se najednou hemžily dlouhými nohavicemi do zvonu, doplněnými jen o vršek na ramínka, se zády vykrojenými tak, jak jen odvaha nositelky dovolovala.

Renesanci zažil spací úbor i v nultých letech. Dědička Paris Hiltonová chodila nakupovat v proklatě nízkém modelu z růžového sametu se štrasovým nápisem Juicy na zadku. A když v podobném oděvu mohla ze školy vyzvedávat svá děti i taková Pamela Andersonová, poddaly se trendu i další ženy. Učitelé pak marně rodiče nabádali, ať od pokleslého odívání upustí, neb dávají svým ratolestem velmi špatný příklad. Dnes už jen málokdo pozvedne obočí, když si zpěvačka Billie Eilish přijde pro hudební cenu ve vytahaném saténovém pyžamu.



Právě teď pandemie vrací negližé tam, kam na začátku bylo určeno. Podle módního vyhledávače Lyst patřilo na konci loňského roku klasické hedvábné pyžamo na deváté místo nejvyhledávanějších oděvů (žebříček jinak vedou péřové bundy a vlněné válenky). A tak i když módní nadšenci právě blázní z kolekce, kterou pro oděvní řetězec H&M vytvořila výrazná irská návrhářka Simone Rochová, a v opojení z průsvitných tylových sukének se nemohou rozhodnout, zda investovat do béžového trenčkotu s nabíranými rukávy za pět tisíc, nebo do svrchních průhledných širokých šatů za čtyři tisíce korun, tak jediné, za co se v této době vyplatí utrácet, je pyžamo.



Čekstajl ale nemá na mysli froté úbor s tílkem a bláznivým potiskem spících zvířátek, z něhož se po pár nocích a vyprání stane vytahaný slint. Pyžamo v době pandemické je dvoudílné, klasického až retro střihu. Tedy kabátek na knoflíky s velkými kapsami a dlouhými nohavicemi. U takového spacího oděvu navíc záleží více než u čehokoli jiného na materiálu – vybírejme jemnou bavlnu nebo luxusní hedvábí. Labužníci mohou výbavu rozšířit o stejně elegantní župan, měkké papuče a klapky na oči ve stejném vzoru.

Na pyžamovou párty ho sice nevynesete, ale můžete si dopřát jeho původní účel, který také není k zahození. Takové deluxe pyžamo je skvělým domácím úborem. Kdysi už v našich šatnících existoval, pak ho nahradily tepláky a gumové pantofle. Jenomže do epesního klasického pyžama, nebo alespoň domácího županu, se kdysi převlékalo ihned po návratu z práce, spalo se v něm i odpočívalo, kouřilo cigárko a četly se noviny. Jen si vzpomeňte, až budou reprízovat další díl detektivek Hercula Poirota.

V době, kdy se čas zasekl v nekonečné neděli, během níž je všude pusto a nic se vám nechce, pravděpodobně oceníte klasické pyžamo nejvíce. Vždyť co nám zbývá než se nyní radovat z maličkostí? A volné kalhoty s příjemným kabátkem mohou být navíc připomínkou toho, že zatím máme alespoň nohy v teple.