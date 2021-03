Nemáte se kam obléknout? Nevadí, i obývák může být vaším parketem a molem

Bez limuzín, bez červeného koberce. Tak proběhl osmasedmdesátý ročník filmových a televizních cen Zlaté glóby. Dvojice moderátorek se ve studiu ani nesetkala, nominované zabíraly jen kamery jejich laptopů. A viru navzdory to byl jeden z nejlepších ročníků.

Většina umělců totiž nerezignovala na krásu a přípravy byly velkolepé. Kvůli videohovorům se foukaly vlasy, dělal se několikahodinový make-up, šaty se upravovaly na míru a šperky se vybíraly s náležitou pečlivostí. Byl to jednoduše večer plný podpatků, blyštivých flitrů, odvážných výstřihů a noblesy, i když polovinu z toho jsme na televizních obrazovkách vidět nemohli. Ne všem se samozřejmě chtělo v této době převlékat do gala. Glamour gaučingu se odmítla zúčastnit třeba Jodie Fosterová, která se k vyhlášení připojila v hedvábném pyžamu. Herec Jason Sudeikis oblékl batikovanou mikinu a herečka Sandra Ohová se na obrazovce objevila během procházky se psem zababušená do péřové bundičky.



Na promenádě z koupelny do obýváku Čekstajl oceňuje herečku Elle Fanningovou v saténových šatech Gucci, u níž se nikdo nemohl shodnout, zda více připomíná Popelku, Grace Kellyovou, nebo malou mořskou vílu. Zaručenou variací na Pierota byla Emma Corrinová, seriálová princezna Diana, v černobílé róbě Miu Miu s velkým bílým límcem posetá štrasovými aplikacemi. A nejen ucho českého diváka zpozornělo, když herečka Gillian Andersonová (známá jako agentka Scullyová) v dramatických khaki šatech s lebkou pronesla, že právě sedí v hotelovém pokoji v Praze. Přijela k nám natáčet nový film a k předávání Zlatých glóbů se připojila oděná do Diora, aby si převzala cenu za excelentní ztvárnění Železné lady.



Gillian Andersonová dostala sošku za roli Margaret Thatcherové v seriálu Koruna.

V pánské módě se ale také bylo čím kochat. Herec Josh O’Connor, kterého znáte jako prince Charlese z netflixového seriálu Koruna, se převlékl za rozervaného básníka. Značka Loewe ho totiž oblékla do hedvábné košile s fiží a saka s výraznými bílými klopami. Čekstajl kvituje i muže, kteří se vzdali smokingů a zvolili barvy. Herec Dan Levy zářil v kanárkově žlutém obleku, jeho kolega Leslie Odom jr. zase v zemitě růžovém.

Kdy, když ne teď?

Všechna ta paráda ukázala zásadní věc, a sice že móda nám v karanténě chybí stejně jako chození do divadla, jako vyjít si s kamarády na skleničku. Móda je pro nás stejně důležitá jako se každý den učesat a přišmrncnout se. Ale nejde jen o to, být schopni fungovat. Netrvá to dlouho a vlasů do gumičky, tepláků i pyžama se jeden přejí, zvláště pokud je blýskání se na black tie časy v nedohlednu.



Kdy naposledy jste na sobě měli podpatky? Kdy jste si uvázali motýlka? Je vám líto maturitního obleku, který jste neměli příležitost vynést? Róba, kterou jste nevyvětrali na jediném plese, smutně visí na ramínku? Svatební šaty vám leží zabalené v hedvábném papíře, protože pro deset hostů je vám bylo škoda oblékat? Oblékněte je! Je jedno, že nechodíte po parketu. Obývák je vaším parketem! Oblečte si je, i když na vás z počítače nehledí éterická Elle Fanningová ani uhrančivý Josh O’Connor. Oblečte si je třeba, až budete volat mámě nebo dědovi. Protože kdy jindy, když ne teď?