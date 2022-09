Cvičením k vlastenectví. Byli zakladatelé sokolského spolku Češi, nebo Němci?

Příběh Jindřicha Fügnera se začal psát 10. září 1822 v Praze. Chlapec, který byl pokřtěn jako Heinrich, protože přišel na svět do rodiny zámožného německého obchodníka s látkami, byl neobyčejně zvídavý a učenlivý. Přestože jeho školní docházka skončila ve třetím ročníku piaristického gymnázia, i nadále se vzdělával v různých oborech včetně filozofie a přírodních věd.

Otec mu profesionální dráhu určil jasně – bude pokračovat v jeho firmě. Jako obchodní praktikant odjel na zkušenou do Itálie, kde získával praktické znalosti v dovozu ze zámoří. Procestoval půl Evropy – mimo Itálie se dostal do Francie i Německa, zavítal také na britské ostrovy. Kromě obchodních dovedností se naučil cizím jazykům a po návratu do Prahy v pouhých čtyřiadvaceti letech převzal firmu svého otce. Byl ovšem také velký sportovec, jako spořádaný chlapec z dobré rodiny jezdil na koni, šermoval a pěstoval další sporty.