Advent je v plném proudu. Milovníci vánočních světýlek, pokochejte se instalací Dior v New Yorku

Abyste mohli obdivovat instalaci na fasádě a výkladní skříně, které si pro předvánoční a vánoční čas připravila francouzská značka Christian Dior, budete se muset vydat do New Yorku. foto: Archiv značky, Lidovky.cz

Značka Christian Dior až do 5. ledna příštího roku ozdobila newyorský obchodní dům Saks Fifth Avenue. Barevná světelná instalace, využívající symbolů módní značky, se jmenuje Carousel of Dreams (Kolotoč snů) at Saks.