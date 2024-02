Mami, chci být youtuber. Popelář ani kosmonaut už mezi dětmi nefrčí, měly by nás nové „vysněné“ profese děsit?

Lékař(ka), veterinář(ka) a na třetím místě učitel(ka) spolu s hasičem (v případě kluků). To byla tři nejžádanější povolání, která české děti před osmi lety uváděly v celostátním výzkumu platformy Hlídačky.cz. Pokud by jejich vrstevníci ve věku 7–11 let odpovídali dnes, nejspíš by stejně jako děti v zahraničí na první příčku umístili sportovce (preferovaný sport by byl fotbal, tenis či formule 1), učitele a hned za nimi youtubera či influencera.

V České republice sice na toto téma aktuální průzkum neproběhl, bádání na téma sny školáků o budoucích profesích však uskutečnila v roce 2022 britská společnost DMH Associates. Zjistila také, že drtivá většina dětí si povolání vysnila podle vzorů z televize nebo z internetu.

Otázkou zůstává, kdy brát sny a představy dětí o budoucím povolání vážně a zda se skutečně děsit toho, že na dotaz „Čím chceš být, až budeš velký?“ odpovědí: „Youtuberem.“