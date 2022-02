Největší událost? Exhibiční turnaj na Sibiři, kde jsme ochutnali ještě krvavý syrový sobí roh, říkají manžele Paulovi

Že nepatříte k fanouškům curlingu? Je načase změnit postoj. Na letošních olympijských hrách v Pekingu jsme měli díky emotivní porážce Američanů na mistrovství světa poprvé po 30 letech existence tohoto sportu u nás reprezentanty, a to zábavný a vřelý manželský pár, který se na vrchol sportovní kariéry dostal i navzdory full-time zaměstnání v bance.

Tomáš Paul pracuje jako analytik v České spořitelně, jeho žena Zuzana se podílí na vývoji virtuální asistentky pro ČSOB. Po práci se však nesetkávají jako běžné manželské páry doma, ale v roztylské curlingové hale, kde čtyřikrát do týdne pilují technické, ale i strategické dovednosti hry. Curling, sport původem ze Skotska, by se totiž dal přirovnat k šachům na ledě.

Jen tedy k němu potřebujete notnou dávku fyzické zdatnosti a psychické vyrovnanosti. V kategorii Mixed doubles, v níž nás Paulovi na hrách reprezentovali a která se pod pěti kruhy ukazuje teprve podruhé, hraje na rozdíl od klasického „čtyřkového“ ženského a mužského curlingu smíšený pár, tedy žena a muž. Základní pravidla hry nejsou složitá. Pár závodí s žulovými kameny, které se posílají po ledě. Jejich rychlost a směr korigují metením košťaty, jež třením zahřívají speciálně upravený led. V roli odhazujícího a toho, kdo mete, se během hry střídají.

„Cílem je samozřejmě vyhrát,“ usmívá se ve skromném bistru nad curlingovými drahami Tomáš Paul při otázce, co je cílem hry. „V zápasu hrajeme několik kol, takzvaných endů, a boduje ten tým, který má kámen blíže středu. Konkrétně boduje tolika kameny, kolik jich má blíže středu než protivník. Takhle se kumulují body, a kdo jich má nejvíce, vyhrává,“ vysvětluje Tomáš Paul, který je se svou ženou Zuzanou, s níž se ještě coby teenager potkal na jednom z turnajů klasických družstev, několikanásobný mistr České republiky.

A kdo že u nich doma tedy zametá? Zuzana Paulová mi na tuhle otázku odmítla odpovědět. „Já vám to naschvál neřeknu, je to hrozná otázka a naše odpověď by byla dost otřepaná,“ směje se upřímně.

Víte, co by mělo být podle jednoho vtipu o curlerech vaše nejoblíbenější jídlo?

ZUZANA PAULOVÁ: To vůbec nevím!

TOMÁŠ PAUL: Tak tady na Roztylech jsou to určitě párky s hořčicí. (směje se a dívá se na Zuzanin talíř)

Prý je to jídlo s sebou, take-out. Vysvětlíte mi to?

T. P.: Aha, už tomu rozumím. Take-out je totiž označení pro rychlý kámen, který vyráží jiný kámen z kruhu.

Přijde vám to vtipné?

Z. P.: No vzhledem k tomu, že jsme to potřebovali vysvětlit… (směje se) Ale teď už jo.

T. P.: V češtině ten vtip není nic moc. Curlingová terminologie má české ekvivalenty, ale když už je člověk na nějaké úrovni, funguje hlavně v angličtině.

Z. P.: My jsme právě kvůli tomu párkrát přemýšleli, jestli na sebe nemluvit během hry anglicky. Velká část naší přípravy spočívá ve zlepšování komunikace. Jde o to, abychom si předali co nejvíc informací v co nejkratším čase. A čeština je někdy prostě dlouhá.