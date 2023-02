Z pohádky na zámku s Matějem Stropnickým se stala reality show o přežití, říká herec Daniel Krejčík

Beznadějně vyprodaná je i jeho kniha Nadělení, ve které popisuje život na zámku. S dlouholetým partnerem, politikem Matějem Stropnickým, před pěti lety koupili zámek ve středočeských Osečanech, který opravují, pořádají tam prohlídky a letní divadelní festival. Není divu, že se jeho vyprávění setkala s nadšenými ohlasy. Daniel Krejčík hýří vtipem, ale i vřelostí a otevřeností. Po vypuknutí války na Ukrajině mladý pár na zámku poskytl zázemí ukrajinským rodinám a o jejich společném soužití, plném slz i smíchu, bude i plánovaná druhá kniha.

Lidovky.cz: Je život na zámku pohádka?

Na začátku to vypadalo, že to pohádka bude. Když nám po první prohlídce dala bývalá majitelka klíče, abychom zámek lépe poznali, začali jsme tam jezdit na víkendy jako na chatu. Bylo jaro, všechno kvetlo, užívali jsme si prázdnej zámek a nemuseli ho opustit s poslední prohlídkou. Zvali jsme tam kamarády... Bylo to krásné období. Tak jsme se rozhodli, že někde musíme vykopat poklad a zámek koupit. Jenže místo „a žili šťastně až do smrti“ přišla realita. Došlo nám, že jsme všechny své peníze obětovali rozpadlýmu baráku, kterej nám padal na hlavu, chyběla k němu přístupová cesta, bez které jsme nemohli začít opravovat. Taky nebylo moc z čeho, začala zima, dostávali jsme spoustu hejtů a z pohádky se stala za pár dnů reality show o přežití.

Lidovky.cz: Kolik tam teď v zimě máte stupňů?

Tak 17, 18. Žijeme v jedné místnosti, která má asi sedmdesát metrů čtverečních, a v ní jsou jedny zámecký kachlový kamna, co mají celý prostor vytopit. Jsou krásný, původní, ale abyste se pořádně zahřála, musela byste do nich vlézt. Ale to už jsme v jiné pohádce. (směje se)