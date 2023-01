SIERING: Tygr na svatbě, šílenci v Neuköllnu a bizarní volby

Přitom ještě pár dnů před Silvestrem bylo v Berlíně tak „veselo“. Konala se svatba v jednom z nejznámějších (a nejobávanějších) arabských klanů, ve velkorodině Remmových. Na oslavu si jako ozdobu zapůjčili tygříka z cirkusu Berolina a svatebčané veselé fotky zveřejňovali na sítích.

To je určitě působivější než se fotit s domácím králíkem, papouškem nebo morčetem. Obzvlášť když některé příspěvky byly podmalované hudbou – no jak jinak – z filmu Kmotr. Netrvalo dlouho a o divokém večírku se dozvěděla i policie. Když však o půlnoci dorazila na oslavu, aby tygříka India vysvobodila, byl už dávno ve svém cirkusovém pelíšku, i s jeho opatrovateli.

Hlavní město kriminality

Škoda jen, že policie nebyla tak aktivní i toho osudného silvestrovského večera v Neuköllnu, kdy se v ulicích se silným přistěhovaleckým potenciálem začali shromažďovat mladíci různé barvy pleti, kteří svou žízeň nehasili vodou. Šokovaní hasiči a později i saniťáci hlásili nejen napadení chodců, ale i své vlastní, kdy rakety a vzdušné pistole byly cílené přímo na zdravotníky a hasiče. Šestnáct zraněných a škody v milionové výši opět probudili otázku, zda se má silvestrovský ohňostroj zakázat.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Smutná vize pro ostatní, kteří vítají nový rok barevnou oslavou na nebi, a ne hromadným násilím. Má se opět většina podřídit té hrstce, jež si skrze nepokoje a útoky vyžaduje pozornost? To je určitě jednodušší než řešit problémy v podhoubí.

V Neuköllnu žije přibližně 330 000 lidí, z nich téměř polovina má zahraniční původ – obyvatelé pocházejí ze 155 zemí, nejvíce však z Turecka, Libanonu, Afghánistánu a Sýrie. Všech 149 lidí, kteří byli oné silvestrovské noci zatčeni, je dnes na svobodě. Berlín tak opět potvrzuje své prvenství jako útočiště zločinců.

Se 13 158 trestnými činy na 100 000 obyvatel je německá metropole již 20 let hlavním německým městem kriminality, násilí, chaosu a zločineckých klanů. No jasně, teď začnou dlouhé debaty, kdo je za tuto mizérii zodpovědný a co všechno se zlepší. Za pár dní to utichne. A turisté budou nadále jezdit do Neuköllnu za tou velkou multikulturní atrakcí.

Opakované volby

S manželem jdeme po roce opět volit. Ne, to se tak často nestává – 12. února se totiž v Berlíně konají opakované volby. Nejde o nové volby, důraz leží na slově OPAKOVANÉ. Ty originální, ze září 2021, se musí opakovat kvůli volebnímu chaosu a nesčetným pochybením organizátorů. Co se ale skutečně stane onoho 12. února, zatím nikdo neví. Ústavní soud musí nejdříve rozhodnout o stížnostech, které jsou na volby podány s odůvodněním, zda by nestačilo pouze částečné opakování, a sice v těch postižených volebních obvodech.

Nechť už dopadne situace jakkoliv, jedno je jisté. Nezůstane kámen na kameni a sotva obsazená místečka v městské správě se budou předávat následníkům. Já bych jim doporučila na první společné foto nové berlínské vlády vypůjčit si tygříka z cirkusu. Podle hesla: lepší špatná reklama než žádná. À propos, že tento tygří servis vůbec existuje, jsem zatím nevěděla. Neukölln je skutečně jedinečný.