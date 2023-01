Kvůli megakoncertu v O2 aréně cvičí se svým přítelem Pavlem Nedvědem. Je to úlet, říká padesátiletá Dara Rolins

Podle vlastních slov prožívá nejkrásnější období svého života. Zpěvačku legendárních Zvonků štěstí jsme zastihli v plném proudu příprav jejího narozeninového megakoncertu v O2 areně. Kvůli němu začala i běhat, ale nad padesátkou bilancuje jen trošku. „Já ani nevím, v čem se oslava padesátin odlišuje od pocitu, když mi bylo třicet nebo čtyřicet. Pro mě se absolutně nic nemění. To si mám jít sednout na lavičku a krmit holuby? Nebo z čeho mají všichni takový strach?“ směje se zpěvačka, podnikatelka a influencerka, zatímco snídá ovoce s kokosem.

Jak před lety zvládla těžký rozchod, kdy musela polknout všechny křivdy a dát na první místo dceru Lauru? A jaké to je, zamilovat se v padesáti do jednoho z nejlepších fotbalistů na světě?

Lidovky.cz: Dokázala byste si v pubertě, kdy už se vám nechtělo zpívat Zvonky štěstí, představit, že budete v padesáti vyprodávat O2 arenu?

Vůbec! Já byla asi jediná, kdo bral koncert v největší české koncertní hale s respektem. Měla jsem z toho strach i obavy. Říkala jsem si, jestli to není zbytečně velké sousto. Já se totiž považuji za – jak sama říkám – cool zpěvačku. Jsem v takovém příjemném středu. Nikdy jsem neměla ambice vyhrávat ceny, být první, mít toho nejvíc a nejdřív. Vždycky jsem chtěla dělat to, co mě baví.

Mě rádia stejně nikdy nehrála a vlastně jsem nikdy nevyhrála ani žádnou cenu. Na druhou stranu jsem tady tak dlouho jako nikdo jiný. Odmalička jsem se sebou přirozeně spokojená, proto vedu šťastný život. Proto přeji ostatním, proto se za nic nestydím, ničeho nelituji. Za vším, co jsem udělala, jsem si stála jen já sama. Nebyl to tlak ani výmysl vydavatelství, managementu nebo producentů. Vždycky jsem to byla já.