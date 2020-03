Asijské konkurenci se nikdy nevyrovnáme, doba nám však přeje, říká český švec

Má na starosti kontrolu kvality, expedici objednávek a objednávání materiálů v mladé české firmě Vasky. „Dříve jsem kožené boty nenosil vůbec. Nejspíše zejména proto, že jsem byl student a vyšší cena za kvalitu mě odrazovala. Kupoval jsem tedy spíše levné tenisky. Kdybych však tehdy věděl to, co dnes, určitě bych raději volil kvalitu před kvantitou,“ říká švec Tomáš Karlík.

Lidovky.cz: Kdybychom nakoukli do vašeho botníku, kolik párů Vasek bychom tam našli?

Před vypuštěním každého nového modelu musíme boty nejprve pořádně otestovat, abychom měli jistotu, že jsou konstrukčně v pořádku. Každý z modelů má tak v mém botníku zastoupení. V současné době to bude kolem dvanácti párů. Stále však nemám na našeho nejvěrnějšího zákazníka, který má doma kolem 50 párů. Stejný počet má nyní objednaný na rok dopředu.

Lidovky.cz: Jaká kritéria u vás platí pro pojem „dobrá bota“? Nakolik musí být pro vás vyrovnaný atribut módy s pohodlím či zdravotní nezávadností, případně i udržitelností?

Boty se mi musejí líbit na pohled, dalším důležitým faktorem je pohodlnost. Oba tyto faktory pro mě naše boty splňují. Snažíme se o minimalismus, který je spojen s elegancí. Pohodlnost je dána flexiblovým stylem výroby a také tím, že naše boty jsou celokožené. Z počátku jsou kožené boty tužší, postupem času se však prošlápnou, přizpůsobí se tvaru chodidla a je v nich velmi příjemně. Díky tomu, že máme také koženou podšívku, jsou boty zdravotně nezávadné.

Lidovky.cz: A tak to máte od samého počátku, kdy jste pro Vasky začal dělat, nebo se váš pohled s praxí průběžně mění?

Pohled na kvalitní boty se u mě naprosto změnil. Dříve jsem kožené boty nenosil vůbec. Nejspíše zejména proto, že jsem byl student a vyšší cena za kvalitu mě odrazovala. Kupoval jsem tedy spíše levné tenisky. Kdybych však tehdy věděl to, co dnes, určitě bych raději volil kvalitu před kvantitou.

Tomáš Karlík Tomáš Karlík je vedoucí výroby, která se nachází na Zlínsku. Pracuje ve Vaskách od samého počátku a má na starosti výrobní proces. Jeho úkolem je přijímat objednávky a zadávat je ševcům do výroby. Kromě toho je přímou spojkou mezi zlínskou dílnou a zákazníky - komunikuje s nimi a řeší případné speciální úpravy.



Lidovky.cz: Sídlíte ve Zlíně, kde byl po více jak deseti letech znovu otevřen učební obor Výroba obuvi. Vy sám jste se naučil řemeslo kde?

Jsem ve firmě takřka od samého počátku a mé kompetence se tedy postupně vyvíjely. Svou kancelář mám hned vedle výroby a jsem tam každý den. Sám jsem neprošel žádným uceleným kurzem, ale denním kontaktem s našimi ševci jsem postupem času získal všechny potřebné znalosti. Otevření tohoto oboru nám udělalo velkou radost, neboť to značí obnovený zájem o řemeslo a potenciálně zde můžeme hledat nové pracovníky do naší výroby.

Lidovky.cz: Zaměstnáváte na dvacet zkušených šiček a ševců, předávají někteří z nich už nyní svůj um právě na zlínské škole, abyste si vychovali jejich nástupce?

Naši ševci na škole neučí. Do budoucna bychom však byli rádi, kdyby studenti tohoto oboru přišli na praxi přímo k nám do firmy, kde by své znalosti a zkušenosti mohli prohlubovat přímo ve výrobě a následně by se mohli stát platnými členy našeho týmu.

Lidovky.cz: Co brání tomu, aby se vaše tradiční řemeslo rozšířilo i do dalších koutů republiky? Nezájem o obor? Preference nízkých cen na straně zákazníků a s tím spojená asijská produkce? Náročnost řemesla snad?

Nově začínající podnik by to měl v současné době velmi složité. Vybavit novou dílnu všemi potřebnými stroji by byla finančně náročná záležitost. Druhým problémem by byl nedostatek kvalifikovaných lidí. Naše firma těží z tradice, která ve zlínském kraji přetrvává, i když ve srovnání s minulostí v mnohem menší míře. Stále pracujeme na strojích, které pamatují éru Tomáše Bati a v našem týmu máme také lidi, kteří pracovali ve Svitu. K těm se v dnešní době přidávají mladí šikovní lidé se zájmem o řemeslo. Věříme, že do budoucna se tento zájem bude ještě zvyšovat a o pracovníky do výroby nebudeme mít nouzi. Co se týká asijské konkurence, je to samozřejmě problém. Cenově se jim nikdy nemůžeme vyrovnat. Doba nám však přeje a lidé se čím dál častěji raději vracejí k tradicím, lokální české výrobě a mnohdy si raději za kvalitu připlatí s vědomím, že našli boty, které je budou na jejich cestách provázet dlouhá léta

Lidovky.cz: Uvedete na první dobrou celkový počet všech současně prodávaných modelů Vasky? Co je takovým dlouhodobě prodejním hitem?

V současné době máme v nabídce kolem 70 modelů, nabízíme ale také možnost navolit si své vysněné boty v konfigurátoru. Díky kombinaci jednotlivých možností vznikají až miliony různých kombinací a je tak velká pravděpodobnost, že vámi zvolené nakonfigurované boty budou opravdovým unikátem, který obouváte pouze vy. Co se týká dlouhodobých hitů, vedou odstíny hnědé a černé barvy. Mezi dlouhodobě nejprodávanější boty patří Farm low brown a Desert brown, z těch novějších pak vítězí Lydie Black.

Lidovky.cz: Chystáte i dětské kolekce? Nebo je trh v tomto segmentu zastoupen více kvalitními značkami a zůstanete raději u dospělých?

Tato otázka padla už několikrát a přemýšleli jsme nad tím. V blízké budoucnosti to však v plánu nemáme. Z hlediska výroby by to možné bylo, ale jsme si vědomi toho, že výroba je sama o sobě nákladná, což by se pak u dětských bot odrazilo i na konečné ceně. Z toho důvodu je spíše otázkou na naše zákazníky, zda-li by boty kupovali s vidinou toho, že jejich děti třeba za rok z Vasek vyrostou. Já však pevně věřím, že jednou dětské vyrábět začneme a bude to správný krok.