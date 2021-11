Česká módní jízda. Představujeme trojici návrhářů, kteří dobývají i i světovou scénu

Jan Černý

Módního návrháře Jana Černého vám nemusíme dlouze představovat. Co ale rozhodně stojí za zmínku, jsou jeho poslední počiny: výstava objektů na stěnu v DSC Gallery, kolekce vytvořená společně s DJ Nobodylisten pro Footshop a to vůbec nejdůležitější – prodej oblečení z jeho poslední kolekce na e-shopu módního e-commerce giganta Zalando. „Spolupráce se Zalandem vznikla díky webu Not Just a Label (NJAL), kde se prezentují nezávislí módní návrháři z celého světa. Jeden den mi od nich přišel e-mail, že se můžu přihlásit do konkurzu, a když mě vyberou, Zalando bude prodávat moje věci.

A já si říkal, O. K., to je docela zajímavé. Po pár týdnech mi přišel e-mail s tím, že jsem předvybraný,“ popisuje Jan Černý a pokračuje: „Ze zkušenosti už ale vím, že chodí různé maily, tak jsem ho trochu ignoroval. No a pak mi napsal sám Stefan Siegel, zakladatel NJAL. Bylo to něco ve smyslu: ,Hi, Jan, Zalando by tě fakt chtělo, tak se prosím ozvi.‘ Takže jsem dal dohromady dokumenty z poslední show na Střeleckém ostrově a udělali jsme objednávku,“ líčí Jan Černý se smíchem, jak ke spolupráci, která nemá na české módní scéně obdoby, došlo.