Jediné svého druhu, vyrobené technikou zapsanou na seznamu UNESCO. Jak vznikají české perličkové ozdoby?

To ráno se mezi kopci vznášela lehká vláčná mlha. Tajemně zahalovala výhledy do členité krajiny a pokradmu je odkrývala, když to člověk nejméně čekal. Zcela se rozplynula až pár kilometrů před vesnicí Poniklá, kam vás ze Železného Brodu dovedou ostré, nekompromisní serpentiny. Právě tady sídlí firma Rautis, jediná výrobna perličkových ozdob na světě.

Onu světovost nemá společnost tendenci nijak okatě ukazovat. Celá její výroba se koncentruje v lehce oprýskané skromné budově ve svahu, jen pár metrů od jediné firemní kamenné prodejny. „Máme tam stříbřírnu, barvírnu a také tam ozdoby ručně malujeme,“ říká Barbora Kulhavá, která se stará o chod rodinné firmy. Skrze okno obchodu napěchovaného blyštivými vánočními ozdobami ukazuje na protější dům.