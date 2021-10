Rukavicím z Dobříše se blýská na lepší časy. Pandemie nám zavařila, druhou vlnu jsem nečekala, říká podnikatelka

Do malého, náladou až rodinného podniku Bohemia Gloves na okraji Dobříše vede nenápadná cesta. Samotná firma, která ročně vyprodukuje na šest tisíc ručně šitých párů rukavic, sídlí v malé podlouhlé budově se třemi hlavními výrobními místnostmi.

Cítit je tu kůže, slyšet slabé štěbetání zaměstnankyň, zapnuté rádio s českými hity a rozběhnuté šicí stroje, které tu denně běží od sedmi ráno. Že jste přišli do jednoho z mála zachovalých podniků na výrobu kožených rukavic u nás, poznáte také podle nepřehlédnutelného věšáku lemujícího skromný vstup do výrobny s výstavkou několika desítek rukavičkových modelů, které ve firmě Bohemia Gloves za posledních několik let vznikly.