Čeští designéři neusínají na vavřínech. Jak vypadá nová kolekce Barbory Musilové?

Značka Barbory Musilové .about leather. se zaměřuje na ručně šité kabelky a další koženou tvorbu. Před třemi lety designérku překvapil malý výběr a špatná dostupnost českých kožených módních doplňků, a proto si navrhla a ušila koženou ledvinku pro vlastní užití. Nyní přichází s novou jarní kolekcí.

Březnovou kolekci charakterizuje minimalismus, kvalitní materiály a punc jedinečnosti. Zahrnuje ledvinky, psaníčka a menší i větší kabelky. Kolekci .simplicity. pro ženy tvoří odstíny světle růžové, béžové, šedé a černé. Úplnou novinkou jsou pánské ledvinky, pro které zvolila designérka černou a tmavě hnědou barvu.

„Opravdu dbám na kvalitu provedení všech výrobků. Díky ruční práci a použitým materiálům se kabelky .about leather. stávají součástí šatníků svých majitelek na několik let, nejedná se o sezónní módní výstřelky. To jde ruku v ruce s pro mě zásadní hodnotou – udržitelností v módním průmyslu,“ vysvětluje Barbora Musilová. Tvářemi kampaně .simplicity. se staly herečky Jenovéfa Boková a Eliška Křenková spolu s hercem Jiřím Bartošem.