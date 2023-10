Startuje největší festival designu a módy Designblok. Co byste letos neměli při jeho návštěvě minout?

Letos zve festival na tři lokace, kterými jsou Veletržní palác Národní Galerie Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a areál Pražského hradu. Tématem celého festivalu je cesta – a právě k pouti za poznáním toho nejlepšího, co evropský design nabízí, zvou organizátoři festivalu širokou i odbornou veřejnost.

Na letošním Designbloku bude k vidění tvorba více než dvou stovek autorů a značek. Chybět nebudou ani tvůrčí workshopy, edukační přednášky, módní přehlídky, zahraniční hosté, tematické výstavy a experimentální a udržitelné projekty.

Kde byste se neměli zapomenout zastavit? Připravili jsme pro vás tipy na designéry a výrobce, které byste neměli na přehlídce designu vynechat.

Moser

Stůl nacházející se uprostřed Superstudia ve Veletržním paláci jako by levitoval v prostoru. Instalace sklárny Moser nese název Up a vůbec poprvé představuje pohromadě všechny práce svého nového kreativního ředitele, designéra Jana Plecháče.

K vidění jsou ale i novinky, a to v podobě nové kolekce Duše lesa, v níž se mísí aluze přírodních struktur, nebo vázy vzniklé ve spolupráci s výtvarníkem Michalem Bačákem.

„Snažím se, aby vše, co vzejde z naší sklárny, v sobě mělo emoce. Kolekce Duše lesa navozuje příjemný pocit a vyvolává touhu po doteku,“ říká Jan Plecháč.

Anežka Juhová

Na první Designblok si mladá česká šperkařka Anežka Juhová půjčila peníze od rodičů. Na ten letošní si už vydělala díky zakázkové tvorbě a prodeji vlastních kolekcí. V její růžové expozici ve Veletržním paláci najdete zcela nové kousky, které vycházejí z jejích cest po Mexiku.

„Nikdy jsem nebyla tak daleko od domova, uvědomila jsem si, jak důležité je mít v životě kotvu,“ řekla pro Lidovky.cz k nové kolekci. V ní najdeme například organicky tvarované prstýnky s citrínem, ale i jednoduché náušnice, prsteny a náhrdelníky s perlami.

Maxim Velčovský

V Openstudiu Veletržního paláce Národní galerie Praha nechybí ani jeden z nejznámějších českých designérů Maxim Velčovský. Ve své expozici představuje kolekci Objev, která je inspirovaná archeologickými nalezišti a okamžikem, kdy archeologové odkrývají dosud neznámé objekty.

Kolekce váz volně navazuje na více než 15 let starý projekt Catastrophe vytvořený pro Mint Gallery v Londýně. V temné expozici Maxima Velčovského najdeme i projekt trojrozměrných koláží Antik Christ založený na recyklaci starých poškozených křížů.

Na Designbloku vystavuje i jeho manželka, Veronika Velčovská Jiroušková. Instalaci její nové značky interiérových doplňků Maison Vunka najdeme v selekci High Craft x Vogue CS v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Helena Patelisová

V Openstudiu doporučujeme též expozici designérky porcelánu Heleny Patelisové. Na letošním Designbloku představuje svou novou kolekci bílo-modrých váz s názvem Roots. Během tvorby řady jejich autorka vložila do forem dvanáct kořenů získaných z půdy při plení.

Výlitky těchto kořenů pak na vázy ručně nalepila, a vytvořila tak z každé vázy originál. „Nejsou kořeny cennější než samotná květina?“ ptá se designérka.

Tereza Rosalie Kladošová

Etablovaná česká módní designérka Tereza Rosalie Kladošová na letošním Designbloku představuje svou novou kolekci vest a doplňků Soft Armor. Každý symbol na vyšívané vestě ztvárňuje podle návrhářky dobrodružství, mikropříběh nebo vzpomínku z putování imaginárního rytíře-bojovníka.

V kolekci jsou použity deadstockové materiály, nepromokavé šusťáky a tkaniny z merino vlny se speciální povrchovou úpravou.

Kousky od Terezy Rosalie Kladošové můžete vidět i na dalších místech – letos se spojila například s firmou Polstrin: pro designérské duo Lexová & Smetana, kteří s tímto brandem dlouhodobě pracují, vytvořila potah na křeslo z nové kolekce Seaside Sofa. Barevný rukopis TRK ale najdeme i u akustické nástěnky výrobce Lockers.

ROE x jatakidu

Tato hravá instalace, kterou její autorky představily už na Czech Design Week, potěší všechny milovníky keramiky a domácího textilu. V Openstudiu spojily síly textilní výtvarnice Linda Retterová (tvořící pod značkou ROE) a keramická designérka Marie Špačková.

Výsledek? Barevná kolekce Sphere využívající geometrického jazyka, která čítá zajímavě tvarované misky, hrnky nebo vázy. Najdete tu ale i stolní textil, stejně jako příjemné snídaňové kimono. Kolekci podle jejích autorek inspiroval ohyb prostoru, lom světla, vlhkost vzduchu, krystalická mřížka, ale i mlha aerosolu.

Cindy Kutíková

Ve stejné expozici v Uměleckoprůmyslovém museu najdeme i nejnovější počin grafické designérky Cindy Kutíkové. Živí se sice především tvorbou webů a poutavých vizuálů, podstatnou část její práce ale tvoří i práce s textilem.

Ve své expozici designérka představuje propojení grafického designu, české sklářské tradice a módy. K vidění jsou unikátní módní kousky vytvořené za pomocí skleněných korálků, na jejichž výrobě pracovala Cindy Kutíková i několik stovek hodin.

Na Designblok si pak členka grafického studia Permanent Office připravila i novinku – limitovanou kolekci Parallel.

Ether

Téma cesta 25. ročníku Designbloku pojala designérka Eva Vontorová, stojící za značkou Ether, coby bilancování své tvůrčí dráhy. „Vybírám to nejlepší za třináct let existence značky, abych to optikou současnosti vylepšila a nabídla kabelky i oděvy, které budou sloužit po mnoho let. Minulost se současností tvoří budoucnost,“ říká.

Na festivalu designu, taktéž v sekci High craft, představuje novinky v podobě trojice kabelek: Magna, Minor a Minima, jejichž dominantním funkčním prvkem jsou ucha ze silných kožených lan.

Svěží reinerpretace se dočkala i nadčasová kabelka Elliptica, kterou lze díky nastavitelným popruhům nosit hned na čtyři způsoby.

A další…

Za pozornost určitě stojí expozice mladého nábytkářského brandu BUDU, kolekce sochařských objektů z dílny Veroniky Watzkové a Moniky Matějkové, kolekce oblečení s ručními výšivkami Zlatky Lamrové, stánek sklářského výrobce Klimchi, ale i expozice sklárny Rückl nebo Studia Matěje Polácha.

V neposlední řadě pak speciální výstavní prostor Designblok Cosmos, kde najdete díla od Tadeáše Podrackého, Lucie Koldové, Lukáše Nováka nebo Ronyho Plesla.

V rámci Designbloku si zajděte také na expozici Made by Fire, která se prezentovala na známém týdnu designu v Miláně. Nachází se v Míčovně Pražského hradu.