Čeští designéři skla, porcelánu a keramiky představí svá díla v Miláně

Projekt podle nich zkoumá hranice užitého umění a jeho vzniku na pozadí společenských změn. Výstava shromažďuje přes 50 autorských děl od více než 40 českých tvůrců.

Sklo a porcelán mají podle organizátorů silné postavení a tradici v české kultuře. Představená díla budou rozdělena do čtyř tematických okruhů, a to Průmysl, Adaptace, Identita a Experiment. Výstava má podpořit zejména mladé české talenty, aby navázali kontakty v zahraničí, zároveň ale uvede i známé osobnosti tuzemského designu, jako je Rony Plesl, Eva Eisler, Jiří Pelcl nebo Lada Semecká. České umění budou zastupovat také značky Bomma, Brokis, Moser či Preciosa.

„Je to rozhodně unikátní projekt svým rozsahem, protože od dob revoluce žádná taková reprezentace českého designu v zahraničí určitě neproběhla, nebo o ní nevím, a je to velká šance pro české designéry,“ řekla kurátorka projektu Eva Slunečková.

Dodala, že ambicí projektu je představit český design v co nejlepším světle, ale zároveň klást kritické otázky, například zda má smysl zachraňovat české řemeslo pod tíhou všech krizí, kterým v současné době čelí. Výstava se tak podle organizátorů soustředí na výzvy, jako jsou mimo jiné zvyšující se náklady, souboj s levnou asijskou produkcí nebo význam zachování řemesla. Prostřednictvím svých děl autoři polemizují o budoucnosti a životaschopnosti sklářství a produkce porcelánu a keramiky.

Konkrétními díly, které návštěvníci výstavy zhlédnou, jsou například skleněný Billboard Kláry Horáčkové, světelná instalace automobilu dovezeného z ukrajinské válečné zóny od Maxima Velčovského nebo tři vázy vyrobené tradičními postupy od Františka Jungvirta.

Výstava se bude konat v prostorách Triennale Milano, diváci vstoupí bránou tvořenou z maleb českých fabrik, což má podle kurátorky projektu Danici Kovářové symbolizovat českou industriální krajinu. Architektem výstavy je designér Maxim Velčovský spolu s designéry ze studia edit! architects.

Tuzemské publikum bude mít příležitost výstavu navštívit v době pražského mezinárodního festivalu Designblok, který bude od 4. do 8. října 2023. Poté se výstava usídlí v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, kde si ji zájemci budou moct prohlédnout od 17. listopadu letošního roku do konce srpna 2024. Organizátoři výstavy Made by Fire zároveň připravili i stejnojmennou publikaci, jež blíže představí její autory a díla.

Projekt vznikl za finanční podpory ministerstva kultury s evropskými dotacemi z programu Národní plán obnovy.