Její modely nosí celebrity po celém světě. Inspirují mě historické kostýmy, říká návrhářka Dominika Kozáková

Její módě můžete dát nejeden přívlastek: dětská, infantilní, naivní, pohádková, bláznivá, divoká, provokativní, kýčovitá, babičkovská, sexy. Počkat. Babičkovská a sexy? Není to oxymoron? V případě designérky Dominiky Kozákové nikoliv. „Ano, asi bychom mohli o mé tvorbě říct všechno z toho,“ říká mi návrhářka tlumeným hlasem. Svou odpověď doprovází jemným smíchem a nenápadným krčením ramen.

S Dominikou Kozákovou a její asistentkou sedíme v jedné pražské kavárně. Ani ji, ani její ateliérovou pomocnici byste na ulici nepřehlédli. Designérka má na sobě poloprůhlednou bílou volánovou halenku prošpikovanou spínacími špendlíky, její asistentka vynesla zelený top se síťovým bolerkem s dlouhými rukávy.

Scházíme se na konci července, v době, kdy designérka původem ze Slovenska pracuje na své poslední kolekci pro podzimní týden módy Mercedes Benz Prague Fashion Week. Navíc ji v září bude prezentovat i na fashion weeku v Madridu.

Její nová řada nesla stejný vizuální jazyk, kterým Dominika Kozáková mluví už od počátku své tvorby. Nechyběly pleteniny, háčkované oděvy, volány, plyš, autorské potisky či ostré barvy. Zkrátka oděvy připomínající divadelní, cirkusové, maškarní kostýmy s hravými doplňky.

„Obecně mě inspirují historické kostýmy, hlavně ty z období baroka a rokoka, dětská estetika, květinové a zvířecí motivy,“ říká designérka s tím, že k těm přírodním - zejména květinám - ji dovedly vzpomínky na zahradničení u rodného domu na slovenské vesnici.

I když nepochází z rodiny umělců, od mala ji to táhlo k divadlu. Na střední škole v Trenčíně studovala scénickou a kostýmní tvorbu, ve stejném oboru pak chtěla pokračovat na JAMU v Brně. Po roce, kdy si odskočila na loutkářství do Bratislavy, se na českou vysokou školu dostala.

Splněný sen? Ukázalo se, že ne tak docela. Během studií se Dominika Kozáková přihlásila do soutěže pro mladé módní designéry v Bratislavě, vytvořila první autorské modely v čele s volánovými gotickými šaty a zjistila, že móda je pro ni zajímavější než divadelní kostýmy. „V divadle není moc prostor pro práci s detaily. Jde hlavně o to, aby diváci kostým viděli nejen z první řady, ale i ze vzdálenosti 15 metrů,“ vysvětluje.

Kreativa, ale i byznys

Touha po JAMU tak vystřídala touha po UMPRUM. Jenže Dominika Kozáková neuspěla. Několikrát. Jako nevýhodu to dnes nevnímá. Má spíš za to, že odmítání ji donutilo na své značce s originálním rukopisem se špetkou teatrálnosti ještě více pracovat.

Dnes to je zhruba 5 let, co designérka tvoří pro svůj brand. Intenzivně ho buduje rok. Zprvu dělala dvě kolekce ročně, dnes se plně soustředí na jednu o 12-15 loocích. Dobře si totiž uvědomuje, jak je důležité, aby se ta jedna opravdu povedla. Když se to podaří, může vás oslovit e-commerce gigant Zalando s nabídkou na prodej modelů. Tedy pokud stihnete do 48 hodin dodat potřebné podklady.

„Jednoho dne mi přišel e-mail od Zalanda se všemi požadavky, které mám pro případné prodeje připravit. Dva dny jsem nespala, s asistentkami jsme po nocích fotily poslední kolekci, vymýšlely popisky, dělaly videa. Line sheet, price list a potřebné certifikace jsme dodaly tak za minutu deadline,“ vzpomíná dnes designérka. Několikadenní stres se ale násobně vyplatil - ani ne za měsíc se Zalando ozvalo s objednávkou dvě stě kusů. A to pro malého designéra na počátku kariéry znamená zakázku zaručující další rozvoj značky.

Návrhářka Dominika Kozáková.

Ve výběru e-commerce platformy nechyběly šaty s autorským potiskem vycházející z designérčiny malby, ručně pletené vesty, vlněné čepičky s králičíma ušima nebo plyšové zvířecí kabelky se saténovými popruhy.

Rozvoj značky se Dominice Kozákové, jež v pražském ateliéru spolupracuje s několika stážisty a externisty, daří nejen díky Zalandu, ale i proaktivnímu přístupu při oslovování stylistů zahraničních hvězd a celebrit. „Vždy jsem chtěla, aby moje věci nosily osobnosti, které obdivuji,“ říká designérka.

Třeba k rapperce Shygirl se dostala tak, že si na sociálních sítích našla jejího stylistu a poslala mu odkaz na své portfolio. Další hvězda, španělská popová megastar Rosalía, zase dostala čepičku Dominiky Kozákové jako dárek od své nejlepší kamarádky, která si slovenskou tvůrkyni našla na Instagramu. Práce módní návrhářky se dostala i k DJce Sitě Abellán.

Modely návrhářky Dominiky Kozákové nosí i španělská popová star Rosalía.

Modely návrhářky Dominiky Kozákové nosí i rapperka Shygirl.

Sama designérka věnuje polovinu času byznysové stránce značky (zbytek jde pak na samotné návrhy), ale také se obklopuje lidmi, kteří jí s rozvojem brandu pomáhají. Dlouhodobě pracuje s Lindou Strakovou, absolventkou Innovation Managamentu na londýnské Central Saint Martins, jež jí pomáhá s marketingovou komunikací, nastavením cílových skupin a cenotvorbou. Zviditelňovat se slovenská návrhářka snaží i jinak. Podílela se například na filmu Somebody, který režíroval americký režisér Jordan Blady.

„Konkurence je velká, ale věřím tomu, co dělám. Mám v sobě chtíč a oheň v srdci,“ říká Dominika Kozáková. Cíle na následující rok má jasné: ráda by se udržela na Zalandu, svou práci by ale chtěla dostat i do kamenných obchodů s designem za našimi hranicemi. V hledáčku je podle všeho Paříž.