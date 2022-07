Věštění z kostí. Značka PBG se spojila s designérkou Eliškou Lhotskou

Předvojem nového projektu byla spolupráce s designérkou Annou Schwitzer, která navrhla hedvábné šátky. „Chtěly jsme značku rozšířit a posunout, ale víme, že bez dobré znalosti řemesla to nejde. Proto jsme se obrátily na ty nejlepší lokální tvůrce v daném oboru,“ říká Tereza Mayer. „Plníme si tím naši vysněnou vizi značky, která se dále rozrůstá a napojuje na sebe víc a víc inspirativních lidí,“ dodává s úsměvem Aneta Vojtová.

Designérka Eliška Lhotská je stálicí české šperkařské scény, která má na kontě čtyři autorské kolekce a ocenění v prestižních cenách Czech Grand Design. „Od začátku vývoje kolekce, kdy jsem měla možnost nahlédnout i do výroby doplňků, má pozornost směřovala k materiálu, z něhož vznikají – kůži. Fascinoval mě dokonalý povrch kabelek, pod nímž se zároveň skrývá jeho surová přirozenost. Snažím se jít k podstatě a upozornit na materiál, jenž se používal od pradávna a dědil po generace. Zbytkový materiál, který je pravdivý a na rozdíl od napodobenin kůže rozložitelný,“ vysvětluje šperkařka.

Název kolekce Pretty Bloody Good je zároveň slovní hříčkou s názvem značky PBG a ideální odpověď pro věštění z kostek. Tomu historicky předcházelo právě čtení budoucnosti z ohlazených zvířecích kůstek.

„Člověk by se měl zamýšlet nad původem věcí a materiálem ze kterého jsou. Kosti upozorňují na zpracování zbytkového materiálu a pro mě jsou zároveň připomínka života, který má časové ohraničení. Věštící kůstky nám připomínají v této nejisté době tu duchovní, spirituální část našeho života a odklon k přírodě. Příroda nám vždy napoví,“ říká Lhotská.

A dodává: „Spolupráce pro mě byla takovým designérským naplněním. Mít svoji značku je skvělé, ale ještě krásnější je vědomí, že tu vznikají fungující brandy, pro které může naše generace designérů navrhovat vlastní kolekce. V tomto ohledu holkám z PBG nesmírně tleskám za to, co se jim podařilo vybudovat a za jejich pevné směřování, které je určitě nelehké. To, že mě oslovily, pro mě vyjadřuje velké pracovní zadostiučinění a důvěru. Navrhování jsem si užila o to více.“

Kolekce se skládá ze dvou prstenů, náušnic a řetízku s kůstkou. Všechny šperky jsou k dostání ve stříbře nebo v pozlacené variantě.