Eliška Lhotská, Dick Wolf či Zdeněk Vacek a další. Kdo má šanci na Ceny Czech Grand Design?

Přehled nominací na Ceny Czech Grand Design 2021 Designér roku Lucie Koldová / svítidlo Puro Floor (BROKIS), židle Mistra (Master & Master), kolekce nábytku Rendezvous (FORMDESIGN) Jiří Krejčiřík / kolekce svítidel Luna, kolekce nábytku Nouveau LLEV / nápojový soubor Innatura, nápojový soubor Smooth, kolekce nábytku Momennt Filip Mirbauer, Michal Strach / kolekce kovového nábytku a svítidel (FLEYSEN) Lukáš Novák / kolekce váz Amalín, světelný objekt Svaté střevo pro Goodlok, set sklenic a vázy Opalínový set Jan Plecháč / kolekce svítidel a váz Saint Polymére Tadeáš Podracký / zrcadla Fading reflection a křesla (z kolekce Metamorphosis) pro Side Gallery na Design Miami Jakub Pollág / lampa Table Light Smoke, stolička Solid Stool, stůl Solid Table a police Rivet Shelf (zeitgeist.limited), kolekce sklenic (PÁR), kolekce aromalamp (Scent Roche), stolek Gon (Master & Master) Antonín Tomášek / kolekce tenkostěnných hrnků ISLAS FORTUNATE (Rudolf Kämpf), objekty pro výstavu Touch (Galerie Kvalitář) Vrtiška & Žák / kolekce keramických umyvadel a koupelného mobiliáře Yard (RAVAK), parková lavička Reforma (mmcité), katamarán Independent Catamaran (spolupráce: Tomáš Jonáš Janda) Módní designér roku Jan Černý / kolekce TIME HEALS ALL WOUNDS Pavol Dendis / kolekce Dark Waters – Brave Youth SS22 Tereza Rosalie Kladošová / kolekce CAPSULE AW21, kolekce LINGER IN JOY Zuzana Kubíčková / kolekce Pop 2021, kolekce Couture 2021 LAFORMELA / kolekce Mainline 21/22, kolekce Mainline 22 NANICHE / kolekce SS22 HER Natálie Nepovímová / kolekce Exuviae PÁR & Eliška Horčíková / kolekce sneakers PÁR Zoltán Tóth / kolekce Base 21, kolekce RE SS22 Designér šperku roku Dick Wolf / kolekce VON Blueberries / kolekce Pénelopé Bold Studio by Markéta Kratochvílová / šperky ke kolekci HER pro NANICHE Eliška Lhotská / kolekce Affirmo Nastassia Aleinikava studio / kolekce brýlí VERNISÁŽ (spolupráce: Patrik Kriššák) Janja Prokić / kolekce Mitmem Ondřej Stára / kolekce Obchůdek pro radost Studio Olgoj Chorchoj / kolekce hodinek AERODYNAMIC (BOHEMATIC) Magdalena Šťastníková / šperky ke kolekci SEASON 3 pro JARDA PRAHA Zdeněk Vacek / šperky a objekty pro projekt JITKA – PUK – 3D – UPM Grafický designér roku ANYMADE STUDIO / vizuální styl pro Lunchmeat Festival, vizuál k výstavě Frida Kahlo – Fotografie (GHMP) Kristýna Kulíková / vizuální identita pro album Fragility of Context (Oliver Torr) Zuzana Lednická / grafické zpracování knihy Sv. František z Assisi: Chvála stvoření (Václav Havlůj), grafické zpracování katalogu Lucie Koldová: Lightness (Studio Najbt, Moravská galerie v Brně) Štěpán Malovec / grafické zpracování knihy Město pro každého (Osamu Okamura, David Böhm, Jiří Franta, Labyrint) Štěpán Malovec a Martin Odehnal / vizuál a katalog k výstavě Ruka na konci ramene (Zóna pro umění 8smička) publikum.design (Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) / vizuální identita pro Muzeum umění Olomouc studio basic / vizuální identita pro magazín NOVY ZINE Studio DIP (Matěj Hanauer, Petra Roubalová) / grafická úprava knihy Průvodce neklidným územím III / Příběhy česko-slovenské fotografie (Labyrint) Studio Najbrt / vizuální identita pro 55. MFF Karlovy Vary (Jakub Spurný, Aleš Najbrt), vizuální identita pro Kunsthalle Praha (Marek Pistora, Zdeněk Trinkewitz, Zuzana Lednická, Andrea Vacovská, Aleš Najbrt) Adéla Svobodová / grafické zpracování katalogu Móda v modré (spolupráce: Tereza Hejmová, UPM), grafické zpracování knihy Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (AVU), grafické zpracování knihy Divadlo ulice (UMPRUM) Terezie Štindlová / grafická úprava knihy Milk and Honey (spolupráce: Adéla Svobodová, women), grafický design plakátu k filmu Zrcadla ve tmě (Šimon Holý) Fotograf roku Iryna Drahun / fotografie Miasmic-Tech Lookbook, backstage fotografie Hair Flip pro Valentýnu Janů, fotografie pro Magdalenu Šťastníkovou, fotografie pro SOMB, fotografie pro Lukáše Hoffmana, editorial pro Novy Zine Libuše Jarcovjáková / fotografie pro kampaň Činohry Národního divadla pro sezonu 2021/2021 Michaela Karásek Čejková / fotografie kolekce Mitmem pro Janju Prokić, fotografie aromalamp pro Scent Roche, advertorial SOAPS pro Harper’s Bazaar, série koláží pro ELLE DECORATION Radka Korandová / editorial pro Princess Tiramisu, fotografie kolekce Obchůdek pro radost pro Ondřeje Stáru Michal Králíček / fotografie kolekce Exuviae pro Natálii Nepovímovou / fotografie pro Aleše Hnátka Ladislav Kyllar / editorial I’ve seen you before, haven’t I? (Re-Edition Magazine), video Summer 21 Eyewear Campaign (Balenciaga) Nephro Studio / fotografie pro hudebnici Ursulu Sereghy, fotografie pro kapelu Projekt Uniqat, fotografie k EP Y2GAY pro Miss Petty, fotografie kolekce Affirmo pro Elišku Lhotskou Shotby.us / fotografie pro Romanu Drdovou, fotografie kolekce Kombo pro Jožová & Šenkýř, editoral The Endless Visit pro Swarm mag, fotografie pro Elišku Lhotskou, editorial Ex Post (ELLE DECORATION) Marie Tomanová / cover story Paulina Porizkova (Vogue CS), editorial Joe Keery (GQ), editorial King Princess a Quinn Wilson (GQ), editorial Franka Potente (Faz Magazin), editorial (V Magazine), fotografie pro label R13 Vojtěch Veškrna / fotografie ke klipu Bylo nebylo pro AnnetX, fotografie Vlajky štěstí (Dolce Vita), fotografie pro PSH, fotografie Capsule Collection AW21/22 pro Terezu Rosalii Kladošovou, fotografie pro Haenke, fotografie pro Lukáše Nováka, fotografie pro CAMP Ilustrátor roku Jakub Bachorík / série ilustrací NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie, ilustrace knihy Co je vlastně design? (Kateřina Přidalová, UMPRUM), ilustrace knihy Odsunuté děti (Jan Blažek, Marek Toman, Post Bellum), ilustrace knihy Kluk v ohni (Marka Míková, Cesta domů) David Böhm & Jiří Franta, ilustrace autorské knihy Město pro každého (Osamu Okamura, Labyrint) Day Shift Office / ilustrace pro sérii textů Donáškový kapitalismus (A2larm) Juliána Chomová / ilustrace knihy Spiritistky (Klára Vlasáková, Lipnik) Magdalena Rutová / ilustrace autorské knihy Meanwhile – Mezitím (UMPRUM) Tereza Říčanová / ilustrace autorské knihy Kráva Říčanová (Baobab) Tereza Šiklová / ilustrace autorské knihy OBR (Baobab) Chrudoš Valoušek / ilustrace knihy Rýmovačky opičí (Marka Míková, Baobab) Výrobce roku FLEYSEN / kolekce kovového nábytku a svítidel (Filip Mirbauer, Michal Strach) FORMDESIGN / kolekce nábytku Rendezvous (Lucie Koldová) LOCKERS / kolekce skříněk Locker 4.5, Locker 8.0, Locker 12.0 (Studio Perspektiv) M&T / kliky Up & Down (Herrmann & Coufal), kliky Bude (spolupráce: JANOŠÍK OKNA–DVEŘE) Master & Master / židle Mistra (Lucie Koldová), stolek Gon (Jakub Pollág) Space of Space / kolekce nábytku a interiérových doplňků Saturn a Jupiter (Jakub Klimeš, Martin Klimeš) Zlesart / kolekce nábytku a interiérových doplňků (Daniela Polubědovová) Objev roku Honzová & Costantino / kolekce váz MOOD INDIGO Aleš Hnátek / kolekce FW21, kolekce SS22 JARDA PRAHA / kolekce SEASON 3 Anna Jožová / kolekce váz KETO GIANT, kolekce váz LUMA, kolekce váz NAVA František Jungvirt / kolekce váz Trdlík, kolekce váz Drama (KLIMCHI), kolekce váz Felicity (KLIMCHI) Valérie Jurčíková / kolekce SS22 Iurii Ladutko / editorial pro European Fashion Accelerator, vizuály k singlu Jinak to nejde pro Miss Petty, Toyota Vangelis, litterbin Lexová & Smetana / kolekce konferenčních stolků SWELL Monika Martykánová / kolekce porcelánových sošek Alegorie Covidu Mikolášková & Drobná / kolekce nábytku a interiérových doplňků Scene Collection Monotropa / kolekce nábytku Berber, kolekce skleněného nápojového setu Dunes (spolupráce: Tomáš Kučera) Sára Sedláková / kolekce SINTEX CARE – STREETWEAR LINE Dávid Valovič / projekt a monument What are you standing on? / Na čem stojíš? Matej Vázal / imerzivní identita pro filmový festival Academia Film Olomouc