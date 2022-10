Když navrhujeme oblečení, snažíme se zpracovat i zbytky látky na cedulky, říká designér

Lidovky.cz: Když jste s módou začínal, šili jste v garáži trenýrky. Dneska šijete oblečení všeho druhu, dokonce i povlečení. Jaký vliv měla na vaši značku pandemie?

Ne takový, jak by se dalo čekat. V tisících objednávek jsme se netopili. Pandemie naopak podpořila růst naší levnější konkurence. A online prodej se stal mnohem dražší záležitostí, než jsme byli zvyklí z předchozích let. Pozitivní nicméně bylo, že jsme dokončili transformaci značky podstatně rychleji než v komfortních letech. Pandemii jsme využili zejména jako restart, přestali bojovat s větrnými mlýny a dokončili podstatnou část přerodu značky na Elka Lounge s novým konceptem. Jsme značkou udržitelné módy a produktů z přírodních materiálů. Zapracovali jsme na redesignu, vizuálu a vytvořili celosvětově funkční model kvalitní značky.

Lidovky.cz: Trenýrky byly váš první produkt. Je pravda, že vás napadlo začít s nimi, když vám je jako dárek ušila matka k Vánocům?

Ano, přesně tak to bylo. Pro muže tenkrát segment naprosto upozaděný. Nicméně ani to nebyl zlomový bod, ten přineslo až cílení na ženy. Později jsme začali vymýšlet novinky jako například trenýrky pro páry nebo celé rodiny. V té době si nás začali všímat ostatní a vyrojily se různé levné kopie. Nyní jsou trenýrky spíše takovým doplňkem v naší nabídce, něco, co zůstává v naší DNA. Stále ve stejné ryzí kvalitě jako před lety.

Lidovky.cz: Kde jste vzal tehdy peníze na rozjezd firmy?

První roky financovali rozjezd rodiče, nicméně to byly částky okolo pěti až deseti tisíc na látky. Vše ostatní jsme si dělali sami. Po pár letech se začalo trochu vydělávat, a tak jsme založili s. r. o., do kterého vložili dvě stě tisíc právě rodiče. První výplaty jsme si brali až po letech a provozní financování bankou jsme nastavili, až když byl obrat čtrnáct milionů a existovala vlastní provozovna.

Lidovky.cz: Oblečení jste vždycky vyráběli k přírodě šetrným způsobem, vaše portfolio ale dneska čítá nejen trenýrky a spodní prádlo, ale také oblečení na volný čas, sport, a dokonce povlečení. Jak se vám podařilo během pár let značku takto rozšířit?

Je to přirozené. Při tvorbě udržitelného konceptu jsme přemýšleli, jak spotřebovávat co nejméně. Logicky jsme se snažili použít stejný materiál na více věcí. Naše trenýrky, které jsou velmi kvalitní, jsme třeba vyráběli z materiálu na drahé povlečení. Sami jsme si všímali, že je například problém sehnat skvěle střiženou kvalitní mikinu, která nebude jen záležitostí jedné sezony. Na trhu nebyla, tak jsme ji vyrobili.

Lidovky.cz: Oblečení šijete v Česku. Kde nakupujete materiál?

Většinou od českých dodavatelů, kteří ho více či méně zpracovávají doma. Pravdou však je, že příze – bavlna, len a jiné – není a nemůže být českého původu. Prostě se tu nedá ekonomicky vypěstovat. A třeba knoflíky dovážíme z Panamy, protože jsou vyrobené z rozložitelného materiálu z lisovaných palmových semen. Vše ostatní – například obaly – nakupujeme s ohledem na udržitelnost v Čechách. Mimo Českou republiku nakupujeme jen to, co u nás opravdu není možné pořídit.

Lidovky.cz: Jste zastáncem udržitelné módy. Jakým způsobem se to promítá do výroby vašeho oblečení?

Šijeme kompletně v České republice. Používáme výhradně certifikované kvalitní a přírodní materiály. Jsme stoprocentně bezplastová značka. Netlačíme výrobce a dodavatele k minimálním cenám a snažíme se držet co nejvíce bezobalový a minimalistický koncept. Pracujeme na zero waste procesech. Edukujeme a snažíme se udržitelnost promítat i do marketingu. Netvrdíme, že vše děláme dokonale, ale od začátku přistupujeme k podnikání eticky. Jako stěžejní vidím to, že takto fungujeme už od roku 2008. Tehdy byla udržitelnost ještě v plenkách.

Lidovky.cz: S jakými materiály pracujete nejčastěji a proč?

Nejraději pracujeme s čistě přírodními materiály, jako jsou stoprocentní bavlna či len. Používáme i micromodal, který byl v době, kdy jsme začínali vyrábět elastické produkty, nejšetrnější a na přírodní bázi založenou alternativou umělých vláken. Klademe důraz na to, aby byl produkt vyráběn z co nejúspornější kombinace materiálů, dal se dobře recyklovat a nezanechal zbytečný odpad.

Lidovky.cz: Čím dál populárnější je tencel. Pracujete i s ním?

Zatím nikoli, přechod na nové materiály je poměrně náročný proces. Na dotek je srovnatelný s naším micromodalem, ale ekologickou stopu má opravdu nižší. Již sbíráme vzorky a na práci s tencelem se připravujeme.

Lidovky.cz: Na stránkách píšete: „Ze zbytků povlečení dostřihneme pár trenýrek, ze zbytků trenýrek zase pár masek a ze zbytků masek zase pár pytlíků.“ Spotřebujete opravdu všechen materiál?

Snažíme se zpracovat maximum, nicméně nějaké opravdu malinké kousky zůstávají. Ty, které zatím nespotřebujeme, alespoň třídíme. Některé dílny nám je posílají zpět, my je zatím skladujeme a přemýšlíme, co s nimi uděláme dále. Jiné rovnou předávají textilní odpad firmám, které ho zužitkují na textilní výplně.

Lidovky.cz: Vaše portfolio netvoří nové a nové kolekce, nabízíte především basic kousky. Který z nich má u zákazníků největší ohlas?

Je skvělé a osvobozující, že konečně začala doba, kdy není nutné chrlit stovky novinek za každou cenu. Cestou je spíše ladit k dokonalosti pár ikonických produktů. Mezi nejoblíbenější patří mechově zelené lněné povlečení, světle modré mikiny, přírodní biobavlněná trička, khaki teplákové kalhoty, béžové body a černé spodní prádlo.

Lidovky.cz: Jak jste zvládli pandemii a vládní restrikce?

Jsem rád, že jsme nikdy neuhnuli z naší cesty a nenechali se zlákat zjednodušenými formami podnikání. Vše jsme si poctivě a od píky vydřeli a pokračujeme v tom i nadále. Je vidět, že koncept s kvalitním produktem a udržitelným – nejen ekologickým – přístupem k podnikání není náchylný k větším otřesům. Nezažili jsme pro e-shopy typický skokový růst, po celou dobu se rozvíjíme pozvolna a v době pandemie jsme ještě více pracovali na kvalitě produktů i prezentace. Pozitivně se to promítlo do zvládání atypických situací.

Lidovky.cz: Co ještě máte v plánu udělat pro udržitelnější výrobu?

Musíme zapracovat na zpětném získávání našich produktů a jejich upcyklaci a dohlížení na jejich správnou recyklaci. Rádi bychom se také blíže seznamovali s jednotlivými výrobními kroky, a to až k osobnímu setkání s pěstiteli surovin. Prozatím se spoléháme na certifikace... Nicméně naší hlavní misí je růst v neprospěch nezodpovědných značek. A chceme motivovat ostatní, aby se udržitelné koncepty staly standardem v celém světě módy.